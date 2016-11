Gică Hagi, în faţa lui Lionel Messi într-un top select

Sursa: gsp.ro Foto: marca.com 18.11.2016 11:01

Site-ul Four Four Two a realizat un top al celor mai mari fotbalişti din istorie care au purtat numărul 10, fiind şi Gheorghe Hagi inclus.



"E uşor să înţelegi de ce Hagi a fost numit Maradona din Carpaţi. Era egoist, nervos şi stângaci. Hagi a fost un jucător cheie pentru Steaua şi deşi a jucat la Real Madrid şi Barcelona nu a reuşit niciodată a devină un star pentru aceste cluburi.



La Galatasaray a fost o altă poveste - a fost în echipă timp de 5 ani şi i-a condus spre un trofeu European.



Precum alţi jucători de acest tip, Hagi are o personalitate puternică, o personalitate că i-a inspirat pe colegii săi, mai ales la Mondialul din 1994, când România a ajuns până în sferturi", a scris FourFourTwo.



TOP 10



1. Diego Maradona

2. Ferenc Puskas

3. Pele

4. Roberto Baggio

5. Michel Platini

6. GHEORGHE HAGI

7. Zico

8. Lionel Messi

9. Michael Laudrup

10. Enzo Francescoli