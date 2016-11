A decedat marele fotbalist român Daniel Prodan

Sursa: digisport.ro Foto: frf.ro 17.11.2016 09:28

Vestea decesului lui Daniel Prodan a şocat întreaga lume a fotbalului românesc. Colegi cu fostul fundaş al naţionalei României, sau prieteni apropiaţi, mai mulţi oameni de sport din ţara noastră au ţinut să îi aducă un omagiu.



Gabi Balint a fost şocat la aflarea veştii: ”Nu îmi găsesc cuvintele. Sunt şocat. Nu pot crede aşa ceva. Este o veste tulburătoare”, a spus Gabi Balint, pentru Digi Sport.



”Nici acum parcă nu îmi vine să cred. A fost un om extraordinar, o persoană veselă, unul dintre cei mai buni fundaşi ai României. Era tot timpul cu zâmbetul pe buze. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a spus şi Daniel Niculae, pentru Digi Sport.



”O veste tragică pentru fotbalul românesc .... un om care a dat totul pentru fotbal ne părăseşte prea devreme !! Odihneşte-te în pace, prieten drag...”, a scris pe Facebook şi Cristi Săpunaru.



”Un om de la care am învăţat multe, care prima data când am ajuns la echipa naţională m-a sprijinit şi sfătuit cu tot ce era mai bun pentru a progresa în cariera mea, un om pe care nu l-am văzut niciodată suparat şi care mereu zâmbea!!!Ai lăsat un gol imens în sufletele noastre!!! Dumnezeu să te odihnească în pace!” - Gabriel Torje.



"Chiar acum câteva minut am vorbit cu soţia lui la telefon... Ce pot să zic? Sunt şocat! Mi-a fost coleg de naţională, mi-a fost coleg de birou la FRF, nu a arătat niciodată că ar fi avut probleme de sănătate. Chiar nu ştiu ce s-a întâmplat. Jucam fotbal împreună, depuneam efort şi niciodată n-a arătat că ar fi avut vreo problemă. Sunt şocat şi aş vrea să nu mai vorbesc în momentul de faţă despre asta", a spus şi Florin Prunea, fostul său coleg de la naţionala României, pentru ProSport.



Mircea Sandu, fostul preşedinte FRF, a confirmat pentru aceeaşi sursă vestea tragicei dispariţii. ”Este o adevărată lovitură! Am aflat de moartea lui în urmă cu două ore... Mi-a fost ca un copil... Nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. E tot ce pot să spun, am rămas fără cuvinte...”.



Prodan s-a născut în martie 1972 şi a fost unul dintre cei mai importanţi jucători români. Şi-a început cariera la Olimpia Satu Mare, iar în 1993 a fost cumpărat de Steaua, unde a jucat 3 ani.



Atletico Madrid l-a transferat în 1996 şi a jucat doi ani în capitala Spaniei. A mai evoluat la Rocar şi la FC Naţional. Pentru naţională a strâns 54 de meciuri şi a participat la Campionatul Mondial de din 1994 şi la Campionatul European din 1996.



Didi Prodan are doi copii: o fată, Ştefania – studentă în Olanda, şi un băiat, Răzvan – fotbalist la Atletico Regal Bucureşti.