Maratonul Internaţional de la Chişinău va avea un format nou

Sursa: jurnal.md Foto: marathon.md 16.11.2016 15:16

A fost lansată înregistrarea pentru cel de-al treilea Maraton Internaţional Chişinău şi stabilită data desfăşurării maratonului - 1 octombrie 2017.



Am adăugat o nouă probă - 5 km! În cadrul Ediţei III al Maratonului Internaţional Chisinau participanţii vor putea alege o probă din cele patru : 42,195 km, 21,0975 km, 10 km şi 5 km.



Amatorii sportului pot participa şi la proba de 5 km, primind medalia tradiţională la linia de finiş.



Mai mult decât atât, noi am introdus nişte modificări în distanţa Fun Run-ului, scurtând cursa de la 3 km la 1,5 km, şi am schimbat traseul cursei gratuite. La această probă poate participa fiecare doritor, primind în dar un tricou!



În cadrul Maratonului de la Chişinău 2017 se vor desfăşura curse pe următoarele distanţe:



– maraton (42 km 194 m) – participanţi cu vârsta de peste 18 ani (începând cu a.n. 1999), rezultatele sunt fixate de sistemul de cronometrare;

– semimaraton (21 km 0975 m) – participanţi cu vârsta de peste 18 ani (începând cu a.n. 1999), rezultatele sunt fixate de sistemul de cronometrare;

– 10 km – participanţi cu vârsta de peste 16 ani (începând cu a.n. 2001), rezultatele sunt fixate de sistemul de cronometrare;

– 5 km – participanţi cu vârsta de peste 16 ani (începând cu a.n. 2001), rezultatele sunt fixate de sistemul de cronometrare. Detalii;

– Fun Run (1,5 km) – fără limită de vârstă, rezultatele nu sunt fixate de sistemul de cronometrare. Detalii.



Sportivii care în ziua maratonului încă nu au atins vârsta de 18 ani, dar care vor atinge majoratul în 2017, sunt admişi să participe la maraton şi semimaraton numai cu acordul părinţilor. Au nevoie de acordul părinţilor şi participanţii minori ai probei de 5 km şi 10 km.