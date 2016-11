Naţionalele de fotbal ale Rusiei şi României se întâlnesc astăzi la Groznâi

România va disputa astăzi, de la ora 18:00, în Cecenia, la Groznîi, ultima partidă din 2016, una cu caracter amical, contra Rusiei.



Este ultimul meci din acest an al naţionalei, dar şi primul amical din mandatul lui Christoph Daum. Pentru această partidă, selecţionerul german are la dispoziţie şi trei jucători care evoluează în campionatul acestei ţări: Prepeliţă, Bicfalvi şi Grozav. ”Aştept un feed-back de la potenţialii jucători titulari ai echipei naţionale, dar care nu prea au evoluat. Meciul aduce sigur o motivaţie, în plus, pentru jucătorii tricolori. Va fi o partidă specială, un eveniment sportiv deosebit pentru Grozny şi pentru această regiune. Mă bucur că vom întâlni echipa Rusiei pregătită de Stanislav Cherchesov, prietenul meu de foarte multă vreme”, a spus Daum, vizibil interesat de acest amical, care să mai ”spele” din criticile care i-au fost aduse după eşecul cu Polonia.



Până la meciul din această seară, România a jucat 12 meciuri în 2016, iar bilanţul este unul negativ:trei victorii, cinci remize şi patru eşecuri.



Partida cu selecţionata lui Stanislav Cherchesov se va disputa Akhmat-Arena, stadion situat la 10 minute de hotelul unde sunt cazaţi ”tricolorii”. Arena are o capacitate de aproape 31.000 de locuri, a fost inaugurată în 2011, iar echipa de primă ligă rusă FC Terek îşi dispută aici partidele de acasă.



Pentru ceceni, meciul reprezintă o adevărată sărbătoare sportivă, iar organizatorii au anunţat că toate biletele au fost deja epuizate. De altfel, este primul meci din istorie pe care echipa naţională a Rusiei îl dispută la Groznîi.



Următorul meci oficial al naţionalei e România - Danemarca, din etapa a 5-a a preliminariilor Cupei Mondiale din 2018, programat pe 26 martie.



De partea cealaltă, ruşii, gazdele Cupei Mondiale din 2016, au o singură victorie, contra Ghanei, în ultimele 10 meciuri jucate, fie că a fost vorba de preliminarii sau amicale. Cum Rusia trece printr-o perioadă grea, fotbalistic vorbind, înainte de partida de pregătire cu România, şeful statului, Vladimir Putin, a luat atitudine şi le-a transmis fotbaliştilor că trebuie să ia exemplul hocheiştilor, care au scris istorie la ultimele trei campionate mondiale (aur în 2014, argint în 2015 şi bronz anul acesta). "Nu am mai văzut meciuri frumoase făcute de naţionala Rusiei de multă vreme, ca să fiu sincer. Uitaţi, naţionala de hochei a Rusiei ne dă motive de bucurie", le-a transmis Putin, potrivit presei moscovite. În ultimul meci, Rusia a fost învinsă, la Doha, de selecţionata Qatarului, scor 2-1, într-un meci în care ”centralul” Cristi Balaj a acordat nu mai puţin de patru lovituri de la 11 metri.



De trei ori s-au mai întâlnit până acum cele două reprezentative, de fiecare dată în meciuri amicale, fiecare dintre ele cu câte un succes. Ultimul meci a avut loc în 2008, când Romania s-a impus lejer, scor 3-0.