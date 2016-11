Mihai Covaliu, noul preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român

Sursa: digisport.ro Foto: digisport.ro 15.11.2016 17:26

Mihai Covaliu este noul preşedinte al COSR. El a câştigat duelul cu Gabriela Szabo (128 de voturi din 196), fiind ales de Adunarea Generală a Comitetului Executiv din cadrul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.



Fost medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Sydney, Covaliu are 39 de ani şi este considerat unul dintre cei mai valoroşi scrimeri din istoria României. Ca sportiv, el a mai cucerit bronzul olimpic, la Beijing, în 2008, fiind totodată campion mondial şi european la sabie.



În aprilie 2013 a fost ales preşedinte al Federaţiei Române de Scrimă, după ce preşedinta în exerciţiu, Ana Pascu, a decis să nu îşi mai reînnoiască candidatura. A rămas antrenorul lotului de sabie masculin, cu care a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial din 2013 de la Budapesta ( Tiberiu Dolniceanu fiind laureat cu bronz). În acelaşi an, Mihai Covaliu a fost inclus în Hall of Fame-ul scrimei de către Federaţia Internaţională de Scrimă.



În funcţia de preşedinte a COSR, Covaliu îi urmează lui Alin Petrache, acesta din urmă prezentându-şi demisia la scurt timp după JO de la Rio. România a avut în Brazilia cea mai slabă participare din istoria recentă, obţinând doar cinci medalii (patru, după suspendarea pentru doping a lui Gabriel Sîncrăian), clasându-se abia pe locul 47.



Covaliu este preşedintele singurei federaţii din România medaliate cu aur la Jocurile Olimpice de la Rio. Pentru a nu se repeta contraperformanţa din acest an, braşoveanul vine cu măsuri speciale. Covaliu propune crearea unui grup compact de sportivi, care să se antreneze exclusiv pentru urcarea pe podium la ediţia din 2020. Proiectul lui Covaliu este unul pe termen mediu, prin care acesta e convins că poate implementa diferite programe, la nivel naţional, care să revitalizeze sportul românesc.



"Am şi un proiect foarte interesant, se cheamă proiectul samurai pentru Tokyo 2020 în care doresc împreună cu echipa pe care o am, să ne concentrăm atenţia pe un grup de 10 samurai pe care să-i pregătim ca pe nişte samurai şi la Tokyo aceşti 10 sportivi să ţină România în primele 20 de naţiuni ale lumii", a explicat noul preşedinte al COSR, acum aproape două săptămâni, la Digi Sport.



Printre distincţiile obţinute de Mihai Covaliu, se numără: Ordinul naţional ''Pentru Merit'' în grad de comandor (2000); Ordinul ''Meritul Sportiv'' clasa I (2004); Ordinul ''Meritul Sportiv'' clasa a III-a cu 2 barete (2008); Ordinul naţional ''Serviciul Credincios'' în grad de cavaler (2009); Ordinul naţional ''Serviciul Credincios'' în grad de ofiţer (2012).



Covaliu este al 17-lea şef al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, în 102 ani de existenţă.