Fotbal pentru copiii care suferă de diabet

Sursa: fmf.md Foto: fmf.md 15.11.2016 16:27

Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, pe 14 noiembrie, Federaţia Moldovenească de Fotbal în colaborare cu proiectul Open Fun Football Schools Moldova a organizat la Institutul Mamei şi Copilului o adevărată sărbătoare pentru 26 de copii care suferă de diabet. Toţi micuţii au primit din partea organizatorilor diverse cadouri.



La eveniment au fost prezenţi Cornel Agachi, Reprezentantul companiei Novo Nordisk în Moldova, iar forul fotbalistic a fost reprezentat de Svetlana Patraş şi Iurie Conusevici, Asistenţi ai Coordonatorului OFFS în Moldova, Iana Pogarevici, instructor OFFS, Natalia Ceban, Inspector federal. Buna dispoziţie a fost asigurată de către elevele Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir”, care au prezentat mai multe activităţi cultural-artistice.



Acţiunea a fost organizată de FMF în cadrul proiectului OFFS pentru al unsprezecelea an la rând.



Ziua Mondială a Diabetului are loc în fiecare an în data de 14 noiembrie, la iniţiativa Federaţiei Internaţionale de Diabet (IDF), cu sprijinul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.