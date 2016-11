VIDEO

Fotbal în familie

Sursa: fmf.md Foto: jurnal.md 10.11.2016 09:48

Pe parcursul lunii noiembrie, Federaţia Moldovenească de Fotbal în colaborare cu Special Olympics Moldova au desfăşurat programul „Young Athletes and Families” destinat copiilor cu vârsta preşcolară împreună cu părinţii lor. Scopul acestei acţiuni este promovarea modului sănătos de viaţă în regiunile ţării, precum şi integrarea copiilor cu dizabilităţi în societate prin intermediul fotbalului.



Mai multe evenimente din cadrul programului au avut loc la grădiniţele din satele Vorniceni, Lozova şi Bucovăţ din raionul Străşeni, satul Măgdăceşti din raionul Criuleni, oraşul Chişinău (Centrul de Intervenţie Precoce "Voinicel").



Marţi, 8 noiembrie, sărbătoare a fost la grădiniţele “Andrieş” şi “Viorica” din satele Ustia, respectiv Pârâta, raionul Dubăsari. Copilaşii din aceste instituţii de educare şi instruire preşcolară au participat la mai multe activităţi distractive, sub privirile educatorilor şi părinţilor. La final, fiecare copil a primit dulciuri şi cadouri din partea organizatorilor.



La ceremonia oficială prilejuită acestor evenimente au fost prezenţi Natalia Cârnaţ, Directoarea Grădiniţei “Andrieş”, Tatiana Lungu, Şef Serviciu de asistenţă psihopedagogică din cadrul Direcţiei Învăţământ General Dubăsari, Natalia Bacioi, Specialist Metodist din cadrul Direcţiei Învăţământ General Dubăsari, Olga Muntean, Directoarea Grădiniţei “Viorica”, Antonina Lapicus, Specialist Metodist, Mihai Cojusea, Vicepreşedintele Asociaţiei Raionale de Fotbal Dubăsari, Anatolie Cojocari, Director Sportiv Special Olympics Moldova, Mircea Cojocari, Şeful Departamentului Protocol Administrativ FMF, părinţi şi educatori.



Începând cu anul 1999, forul fotbalistic susţine mişcarea „Special Olympics" Moldova, care are ca scop promovarea culturii fizice şi a sportului în rândul copiilor cu dizabilităţi fizice şi mentale.