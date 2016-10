Radwanska şi Pliskova s-au calificat la Turneul Campioanelor 2016

Sursa: digisport.ro Foto: WTA 05.10.2016 13:04

Agnieszka Radwanska (Polonia, locul 3 WTA) şi Karolina Pliskova (Cehia, locul 6 WTA) s-au calificat laTurneul Campioanelor de la Singapore, după ce Dominika Cibulkova (Slovacia) a fost învinsă în turul doi al turneului de la Beijing, a anunţat, marţi, WTA.



Radwanska este câştigătoarea de anul trecut a Turneului Campioanelor, în timp ce Pliskova va fi prezentă pentru prima dată la competiţia care reuneşte cele mai bune opt jucătoare ale anului în curs.



"Este obiectivul tuturor să se califice la Turneul Campioanelor şi sunt fericită să revin şi să-mi apăr titlul.



Am jucat la Singapore mai mulţi ani, iar faptul că m-am calificat din nou înseamnă că am avut un sezon foarte bun.



Nu va fi uşor să-mi apăr titlul, dar aceste este obiectivul meu. Va fi o provocare să văd nume şi feţe noi pe teren în acest an", a declarat Radwanska, care anul trecut a trecut în finală de Petra Kvitova, în trei seturi.



Pentru Pliskova, calificarea în premieră la turneul care încheie sezonul reprezintă răsplata pentru an foarte bun, al cărui punct culminant a fost prezenţa în finala de la US Open, pierdută în faţa liderului mondial Angelique Kerber. Cehoaica a ajuns în ultimul act la New York după ce a învins-o în semifinale pe Serena Williams.



"A fost un an extraordinar, iar ce e mai bun vine odată cu Turneul Campioanelor. Sper să văd mulţi fani în Singapore. Ţineţi-mi pumnii, sunt încântată să merg acolo pentru prima oară în viaţa mea", a spus Pliskova.



În afara celor două două, alte trei jucătoare au obţinut deja biletele pentru Turneul Campioanelor - Angelique Kerber (Germania), Serena Williams (Statele Unite) şi reprezentanta României, Simona Halep.



Pentru ultimele trei locuri la Singapore se luptă Garbine Muguruza (Spania), Dominika Cibulkova (Slovacia), Carla Suarez Navarro (Spania), Madison Keys (Statele Unite) şi Johanna Konta (Marea Britanie).



Turneul Campioanelor se va desfăşura în perioada 23-30 octombrie.