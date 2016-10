Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a redus suspendarea Mariei Şarapova

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 04.10.2016 16:06

Suspendarea Mariei Şarapova a fost redusă de la 2 ani la 15 luni, astfel că rusoaica poate reveni în circuitul WTA în luna aprilie a anului viitor. Cel mai probabil, jucătoarea de 29 de ani va putea juca la ediţia din 2017 a turneului de la Roland Garros.



Şarapova, suspendată după ce a fost depistată pozitiv la meldonium, va efectua astfel doar un an şi 3 luni din sancţiunea iniţială şi va avea dreptul de a reveni pe teren pe data de 26 aprilie 2017.



"Am trecut prin una dintre cele mai dificile perioade ale carierei mele, dar acum, că am aflat că pot reveni în tenis în aprilie, e una dintre cele mai fericite zile.



Într-un fel, simt că mi-a fost luat ceva ce iubesc şi mă simt foarte bine să-l am înapoi. Tenisul este pasiunea mea şi mi-a lipsit. Număr zilele până când voi putea reveni pe teren", a fost prima reacţie a Sharapovei, după aflarea deciziei.