Marele Premiu al Europei de la Baku se va denumi Marele Premiu al Azerbaidjanului

Sursa: digisport.ro Foto: marca.com 04.10.2016 16:20

Marele Premiu al Europei de la Baku se va denumi Marele Premiu al Azerbaidjanului din sezonul 2017 al Formulei 1, au anunţat organizatorii cursei azere, care a figurat în acest an pentru prima oară în calendarul competiţional, în luna iunie.



''Am găzduit cu succes pentru prima oară Formula 1 în capitala noastră, dar de acum este timpul să legăm această cursă de ţara noastră'', a declarat Nigar Arpadarai, directorul de marketing al cursei azere.



Conform sursei citate, Formula One management nu are nicio obiecţie pentru schimbarea denumirii cursei în Marele Premiu al Azerbaidjanului, după ce în acest an s-a dorit sublinierea legăturii cu continentul european al naţiunii azere.



Următoarea cursă din calendarul sezonului 2016 este programată în Japonia, la Suzuka. Primele antrenamente din Japonia se vor desfăşura vineri, de la ora 04:00.