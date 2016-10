FIFA va permite suporterilor să voteze pentru desemnarea celui mai bun jucător al anului

Sursa: digisport.ro Foto: marca.com 31.10.2016 21:55

FIFA va permite suporterilor să voteze pentru desemnarea celui mai bun jucător al anului, a anunţat luni forul fotbalistic mondial, citat de Reuters.



Organizată până în acest an împreună cu France Football, ocazie cu care era decernat Balonul de Aur, ceremonia anuală de la Zurich se va numi de acum "The Best FIFA Football Awards".



The Best FIFA Football Awards va avea următoarele opt categorii: cel mai bun fotbalist, cea mai bună jucătoare de fotbal, cel mai bun antrenor de fotbal masculin, cel mai bun antrenor de fotbal feminin, trofeul Puskas pentru golul anului, trofeul fair-play, trofeul pentru fani şi echipa anului.



În această săptămână, FIFA va anunţa cele 10 nominalizări pentru cel mai bun antrenor din fotbalul feminin (marţi), pe cele 10 pentru antrenorul anului în fotbalul masculin (miercuri), pe cele 10 pentru jucătoarea anului (joi) şi pe cele 23 la titlul de fotbalist al anului (vineri).



Votul la aceste patru categorii va începe vineri şi va dura până la 22 noiembrie. La 2 decembrie vor fi anunţaţi cei trei finalişti la fiecare categorie.



Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a dorit ca forul mondial să aibă propriul trofeu, aşa cum s-a întâmplat între 1991 şi 2009 cu FIFA World Player.



Potrivit noului sistem, jumătate din voturi vor aparţine jucătorilor şi selecţionerilor celor 211 echipe naţionale din ţările afiliate la FIFA, iar cealaltă jumătate, publicului, care va vota online, şi presei.



"Acest eveniment va fi dedicat fotbalului şi celor mai pătimaşi participanţi - jucători, antrenori şi fani.



Este un eveniment noi, cu abordări noi pentru a celebra jocul pe care îl iubim cu toţii", a declarat Gianni Infantino.