Lindsey Vonn a pozat nud pentru ceremonia de lansare a cărţii sale

Lindsey Vonn, deţinătoarea recordului all-time de victorii în schiul alpin feminin (76), a făcut senzaţie pe reţelele de socializare, cu câteva zile înainte de lansarea ultimei sale cărţi, "Strong is the new beautiful".Frumoasa schioare americană a pozat nud, având drept "accesorii" doar beţele de schiuri, într-o poziţie specifică probei de coborâre, în care a cucerit titlul de campioană olimpică în 2010, la Vancouver.Vezi FOTO Nu se ştie încă dacă noua carte a lui Lindsey Vonn se va bucura de succes, însă modul în care sportiva a decis să o promovare a atras cu siguranţă atenţia.Pe lângă titlul olimpic cucerit în urmă cu şase ani, Lindsey Vonn mai are în palmares patru Globuri de cristal rezervate câştigătoare Cupei Mondiale la schi alpin, precum şi două medalii de aur cucerite la Campionatele Mondiale din 2009.