Galeria Oastea Fiară a clubului Zimbru va boicota meciurile naţionalei cu Serbia şi Irlanda

03.10.2016 12:25

Preţurile la biletele pentru meciurile naţionalei Moldovei contra Serbiei şi Irlandei din cadrul Preliminariilor Campionatului Mondial 2018, care se vor disputa joi şi duminică la Chişinău, au nemulţumit suporterii din grupul Oastea Fiară a galeriei echipei Zimbru.



Fanii au emis un comunicat prin care şi-au anunţat gestul de a boicota aceste două partide şi îndeamnă şi alţi suporteri să le urmeze exemplul.



COMUNICAT



Am fost profund surprinşi de preţurile la bilete la meciurile Naţionalei cu Serbia şi Irlanda. Probabil unii oficiali de la FMF au pierdut un pic simţul realităţii. Ţinem să le reamintim domnilor că nivelul fotbalului moldovenesc este unul din cele mai inferioare din Europa, iar media spectatorilor la meciurile din campionat este una ruşinoasă. Nu am avea nimic împotriva acestor preţuri dacă am şti exact că banii s-ar investi în fotbalul moldovenesc, în centre pentru copii dar nu în maşini scumpe pentru federali sau cheltuieli de protocol exorbitante. Înţelegem că v-aţi îmbătat (nu) cu apă rece la meciul cu Ţara Galilor, dar numărul relativ mare de spectatori a fost datorat în mare parte unei trupe de muzică autohtone care acum e în vogă. Despre jocul “fabulos” al echipei noastre naţionale nu are rost să mai vorbim. Este o adevărată “atracţie” pentru microbişti şi îşi merită din plin preţul biletului.



Luând în consideraţie cele expuse mai sus, ţinem să anunţăm că Oastea Fiară va boicota aceste două meciuri.



De asemenea facem un apel către celelalte grupări ultras din Ţară să ne urmeze pasul : Rebelii Ultra, Ultra Boys, M12, Bad Boys, Noua Legiune…



ÎMPOTRIVA FOTBALULUI MODERN



Oastea Fiară