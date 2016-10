CSM Bucureşti a fost învinsă de Gyor în grupele Ligii Campionilor

Sursa: digisport.ro Foto: CSM 29.10.2016 10:49

Într-o reeditare a finalei Ligii Campionilor din sezonul trecut, deţinătoarea trofeului, CSM Bucureşti, a fost învinsă, vineri, pe teren propriu, de formaţia ungară Gyor ETO, cu scorul de 24-27 (13-9), în a treia partidă din grupa C a competiţiei.



Marcatoarele formaţiei CSM Bucureşti au fost:

Gullden 4 goluri, Torstensson 4, Ayglon 3, Lobach 3, Brădeanu 2, Martin 2, Manea 2, Vărzaru 1, Niombla 1, Mehmedovici 1, Grubisic 1, iar pentru Gyor, antrenată chiar de selecţionerul României, Martin Ambros, s-au remarcat Bodi 6, Amorim şi Loke, cu câte 5 reuşite.



În urma victoriei, Gyor continuă să fie liderul grupei, cu 6 puncte, în timp ce CSM Bucureşti, cu 2, ocupă locul 2, urmată de FC Midtjylland (FCM), tot cu 2, şi Rostov Don, 0 puncte.



FCM şi Rostov Don se vor duela sâmbătă în cadrul etapei a III-a.



În primele două meciuri din grupă, CSM Bucureşti a învins echipa rusă Rostov Don, cu 24-21 (12-10), după care a pierdut în deplasare, cu danezele de la FCM, scor 21-24 (10-9).



Următoarele partide ale grupei C sunt programate astfel: Gyor – CSM Bucureşti (4 noiembrie), FC Midtjylland – Rostov (6 noiembrie), Rostov – CSM Bucureşti (11 noiembrie), FC Midtjylland – Gyor (12 noiembrie), Gyor – Rostov (19 noiembrie) şi CSM Bucureşti - FC Midtjylland (20 noiembrie).



Primele trei clasate în fiecare din cele patru grupe preliminare se vor califica în grupele principale, în care se va juca pentru sferturile de finală, iar ulterior pentru Turneul Final Four de la Budapesta, programat în 6-7 mai 2017.



În 2016, CSM Bucureşti a câştigat Liga Campionilor, fiind condusă atunci de antrenorul danez Kim Rasmussen, care a preluat ulterior naţionala Ungariei, iar vineri seară acesta a fost prezent la meciul din Capitală.



În 8 mai, CSM s-a impus, la Budapesta, în finala Ligii Campionilor, în faţa formaţiei Gyor ETO, după prelungiri şi aruncări de la 7 metri, cu scorul de 29-26 (13-12, 22-22, 25-25), iar echipa din Capitală a readus trofeul în România după 52 de ani.