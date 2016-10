Meciuri electrizante în Euroliga de baschet

Sursa: digisport.ro Foto: marca.com 28.10.2016 14:06

Etapa a 4-a a Euroligii a adus meciuri pe muchie de cuţit. Olympiacos Pireu şi Anadolu Efes au obţinut victorii chiar pe final.



Baskonia Vitoria Gasteiz - Olympiacos Pireu 90-95



Olympiacos a obţinut a treia victorie în patru etape din Euroligă deşi s-a aflat în dezavantaj în prima jumătate a deplasării din Spania, cu Baskonia Vitoria Gasteiz. Vicecampioana Europei de acum două sezoane a trecut la conducere abia în ultimul sfert şi s-a impus cu 95-90. Baskonia are acum două succese şi două înfrângeri. Doar deţinătoarea trofeului, CSKA Moscova are victorii pe linie.



Darussafaka Istanbul - Anadolu Efes Istanbul 79-84



Etapa a patra a Euroligii a adus şi derby-ul oraşului Istanbul, decis chiar în ultimul minut. Anadolu Efes a recuperat un handicap de şapte puncte la începutul ultimului sfert şi a preluat conducerea cu 50 de secunde rămase din joc. Din acel moment, Darussafaka nu a mai reuşit să înscrie niciun punct. Anadolu s-a impus cu 84-79 şi a obţinut abia prima victorie în patru etape. Darussafaka are două succese şi două eşecuri.