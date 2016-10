Simona Halep şi Dominika Cibulkova joacă astăzi pentru calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor

Sursa: digisport.ro Foto: WTA 27.10.2016 09:40

Simona Halep (25 de ani, locul 4 WTA) joacă astăzi cu Dominika Cibulkova (27 de ani, locul 8 WTA), de la ora 11:00, în ultimul meci din Grupa Roşie de la Turneul Campioanelor. Jucătoarea din România trebuie să câştige, pentru a avea asigurat locul în semifinale, dar jocul rezultatelor o poate trimite în "careul de aşi" chiar şi în cazul unei înfrângeri.



Până acum, Simona Halep a câştigat cu Madison Keys (6-2, 6-4), în deschiderea ediţiei din acest an şi a pierdut cu Angelique Kerber (4-6, 2-6).



De partea cealaltă, Dominika Cibulkova are două înfrângeri din primele două partide: 6-7(5), 6-2, 3-6 cu Angelique Kerber şi 1-6, 4-6 cu Madison Keys.



Jucătoarea din Slovacia conduce cu 3-2 la meciurile directe cu Simona Halep. Ultima întâlnire a avut loc în luna mai a acestui an, pe zgura de la Madrid, chiar în finală, când sportiva originară din Constanţa s-a impus clar, cu 6-2, 6-4 şi a cucerit trofeul.



Mai jos, toate calculele pentru calificarea Simonei Halep în semifinalele Turneului Campioanelor:



1. Victorie Halep, victorie Kerber - Halep adună două victorii şi merge în semifinale de pe locul secund;

2. Victorie Halep, victorie Keys - Halep, Kerber şi Keys ar aduna câte două victorii, astfel că criteriul meciurilor directe nu va mai conta. Se va lua, în schimb, în calcul, setaverajul, după cum urmează:

a. Halep bate în două seturi, Keys învinge în două seturi: Halep şi Keys merg mai departe;

b. Halep învinge în două seturi, Keys se impune în trei seturi: Halep şi Kerber merg în semifinale;

c. Halep se impune în trei seturi, Keys bate în două seturi: Keys merge mai departe de pe primul loc, în timp ce Simona şi Kerber (setaveraj 4-3) vor fi departajate de gameaveraj;

d. Halep învinge în trei seturi, Keys se impune în trei seturi: Kerber câştigă grupa, a doua sportivă care va merge în ultimul act se va alege între Simona şi Keys la gameaveraj;



Cum am precizat anterior, există posibilitatea ca Simona să ajungă în semifinale şi cu un eşec în ultima partidă. Într-un prim scenariu, e nevoie să îi ia set ultimei adversare, iar Kerber să se impună în duelul cu Madison Keys cu 2-0. Astfel, Keys, Halep şi Cibulkova vor avea câte o victorie, dar la setaveraj sportiva noastră va sta cel mai bine: -1 (3 seturi câştigate, 4 pierdute).



Există posibilitatea ca Simona să meargă mai departe şi cu înfrângere cu 2-1, iar Keys să îi ia un set liderului mondial. În acest scenariu, Cibulkova, Keys şi Halep vor avea câte un succes şi setaverajul identic (-2; 3 seturi câştigate, 5 pierdute). Diferenţa va fi făcută de gameaveraj.



Clasament Grupa Roşie, după primele două etape



1. Kerber: 2 victorii (4-1 seturi)

2. Keys: 1 victorie (2-2 seturi)

3. Halep: 1 victorie (2-2 seturi)

4. Cibulkova: 0 victorii (1-4 seturi)



Criterii de departajare:



1. Numărul mai mare de victorii

2. Rezultatul din meciul direct, dacă două jucătoare se află la egalitate

3. În cazul în care mai mult de două jucătoare sunt la egalitate din punct de vedere al numărului de victorii, se vor lua în calcul următoarele criterii:

a. setaverajul (diferenţa dintre numărul de seturi câştigate şi numărul de seturi pierdute)

b. gameaverajul (diferenţa dintre numărul de game-uri câştigate şi numărul de game-uri pierdute)

c. numărul cel mai mare de game-uri câştigate