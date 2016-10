Svetlana Kuzneţova e cu un pas în semifinalele Turneului Campioanelor

Svetlana Kuzneţova e cu un pas în semifinalele Turneului Campioanelor. Calificată în ultimul moment la competiţia de la Singapore, rusoaica a câştigat şi al doilea joc din Grupa Albă.



După victoria în trei seturi cu Agnieszka Radwanska, a noua jucătoare a lumii a învins-o dramatic şi pe Karolina Pliskova (Cehia, 5 WTA), scor 3-6, 6-2, 7-6 (6).



Cehoaica rămâne cu un succes, contra Garbinei Muguruza, şi şanse de calificare în penultimul act al turneului care reuneşte cele mai valoroase opt jucătoare ale lumii.



Simona Halep are o victorie, contra lui Madison Keys, şi un eşec, contra lui Angelique Kerber, şi are nevoie de un succes în ultima partidă din Grupa Roşie pentru a se califica în semifinale.



"Am încă o şansă, asta e bine, mă voi pregăti pentru meciul viitor, sper să-l pot câştiga şi să mă calific în semifinale. Niciodată nu e uşor şi voi da totul să reuşesc", a declarat Halep înaintea duelului cu jucătoarea din Slovacia.



Simona Halep se va duela cu Dominika Cibulkova, joi, 27 octombrie, de la ora 11:00.