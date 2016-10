Astăzi începe ediţia a 69-a a Campionatului Moldovei la box

Sursa: moldovenii.md Foto: MTS 26.10.2016 14:10

Antrenorii şi sportivii promit o luptă crâncenă la ediţia a 69-a a Campionatului Moldovei de Box, care se va desfăşura în perioada 26-29 octombrie la Chişinău.



Unii sportivi consideră că este o mare onoare să iasă în ring alături de colegii mai experimentaţi din naţională, alţii speră să se revanşeze în confruntările cu boxerii deja consacraţi.



Stafful tehnic al naţionalei Moldovei este convins că boxerii sunt pregătiţi bine de Campionat şi speră la un arbitraj adecvat, a relatat antrenorul principal al lotului naţional de box, Petru Caduc. „Începe un nou ciclu olimpic. În cadrul acestui campionat vor fi selectaţi cei mai puternici boxeri pentru participarea la campionatele europene şi mondiale de la anul viitor. Sunt convins că toţi antrenorii au pregătit sportivii la un nivel înalt. Mizăm pe un arbitraj corect, care le va permite sportivilor să-şi demonstreze adevăratul nivel al măiestriei", a menţionat Petru Caduc pentru noi.md.



Antrenorul principal al naţionalei Moldovei consideră că în timpul turneului pot interveni orice momente neaşteptate. „Este vorba de box, liderii se pot accidenta. Băieţii noştri tineri se pot manifesta, or, Campionatul Moldovei este o platformă bună în acest sens. Surprize? Pentru noi şi suporteri va fi doar un plus, dacă vom avea parte de surprize. Turneul trebuie să se desfăşoare la un nivel înalt. La competiţii vor participa circa 70 de boxeri din toată ţara. Aşteptăm antrenorii şi suporterii la Manejul de Atletică Uşoară", a adăugat Petru Caduc.



Antrenorul emerit Gheorghe Bugneac a spus care sunt boxerii cei mai aşteptaţi în ring de către suporteri. „Nu am eliberat niciun boxer puternic de la acest turneu. Astfel, spectatorii vor avea ocazia să-i vadă în ring pe medaliatul cu bronz la Jocurile Olimpice, campionul european în categoria de până la 56 kg Veaceslav Gojan, multiplul medaliat la campionatele europene la categoria de până la 52 kg Alexandru Rîşcan, participantul la Jocurile Olimpice la categoria de până la 69 kg Vasile Belous, dar şi pe maeştrii în sport Dumitru Galagoţ, Veaceslav Plotnic, Petru Ceban, Dorin Bucşa şi mulţi alţii", a relatat Gheorghe Bugneac.



Şi sportivii sunt în aşteptarea campionatului. Astfel, campionul Moldovei Veaceslav Plotnic intenţionează să se revanşeze în faţa renumitului Veaceslav Gojan. „În categoria mea de greutate Veaceslav este favorit indiscutabil, însă în acest an sper să-l înving. La campionatul precedent i-am cedat la puncte. El este un bun prieten, însă în ring suntem adversari. Acum mă pregătesc intens pentru revanşă", a menţionat Plotnic în timpul antrenamentului.



La antrenamentele tinerilor sportivi a venit şi medaliatul cu bronz al Jocurilor Olimpice din anul 1988 din Seul, maestrul în sport de clasă internaţională Timofei Screabin. „La Campionat vor evolua atât boxeri cu renume, cât şi sportivi tineri. Mă adresez suporterilor care nu pot rata un asemenea eveniment. În perioada 26-29 octombrie neapărat trebuie să vină la Manej, mai ales că intrarea va fi liberă", a spus renumitul boxer.



Secretarul general al Federaţiei de Box din Moldova, Nicolai Savcov, a specificat că turneul este susţinut la nivel de minister. „Stimaţi suporteri! Ministerul Tineretului şi Sportului şi Federaţia de Box vă invită la ediţia a 69-a Campionatului Moldovei. La turneu vor participa cei mai puternici boxeri din ţară, medaliaţi ai Jocurilor Olimpice, cupelor şi campionatelor mondiale, campioni europeni. Veniţi, va fi interesant", a promis Nicolai Savcov.



Ediţia a 69-a a Campionatului Moldovei de Box va avea loc la Manejul de Atletică Uşoară din Chişinău (str. Andrei Doga, 26) în perioada 26-29 octombrie. Turneul se va desfăşura în 10 categorii de greutate. Cei mai buni boxeri vor reprezenta Republica Moldova la europenele şi mondialele din anul 2017.



Campionatul va demara pe 26 octombrie, la ora 17.00. În această zi vor avea loc meciurile preliminare. Sferturile de finală sunt programate pentru 27 octombrie cu începere de la ora 15.00. Pe 28 octombrie vor avea loc confruntările din semifinale, iar meciurile decisive sunt programate pentru 29 octombrie de la ora 12.00, notează moldovenii.md