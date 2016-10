Maria Şarapova nu mai figurează în clasamentul Asociaţiei de Tenis Feminin

Sursa: sporter.md Foto: WTA 25.10.2016 11:25

Tenismena rusă Maria Şarapova, suspendată timp de 15 luni după ce a fost testată pozitiv cu Meldonium, nu mai figurează în clasamentul Asociaţiei de Tenis Feminin (WTA), notează sporter.md



Săptămâna trecută, Şarapova (29 de ani) se afla pe locul 93 în ierarhia mondială feminină de simplu.



La 4 octombrie, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a decis să-i reducă suspendarea Mariei Şarapova, care va putea reveni în competiţie pe 26 aprilie 2017. Rusoaica, fost număr 1 mondial şi câştigătoare a cinci titluri de Mare Şlem, a fost suspendată pe 26 ianuarie 2016 de către Federaţia Internaţională de Tenis, după ce a fost testată pozitiv cu Meldonium în timpul Openului Australiei din acest an.



Din cauza suspendării, medaliata cu argint la Olimpiada din 2012 a ratat Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, din luna august a acestui an.



Organizatorii Openului Franţei de la Roland Garros iau în calcul posibilitatea de a-i oferi Şarapovei un wild-card pentru competiţia de anul următor. Întrucât a pierdut foarte mult locuri în clasament, o invitaţie reprezintă singura şansă a rusoaicei de a participa la un turneu de Mare Şlem.



Pe 11 octombrie, Maria a revenit pe teren în cadrul unui eveniment caritabil desfăşurat în Las Vegas. Rusoaica a participat la World Team Tennis Smash Hits, la Caesar's Palace, eveniment organizat de Fundaţia Elton John împotriva HIV/SIDA, şi a jucat două meciuri de dublu. În prima partidă a făcut pereche cu americanca Taylor Johnson (16 ani) şi a pierdut confruntarea cu dublul Martina Navratilova/Liezel Huber. Ulterior, Şarapova a jucat alături de legenda americană John McEnroe împotriva dublului Martina Navratilova/Andy Roddick.



În decembrie, Şarapova va participa la un meci demonstrativ în Madrid, în compania ibericei Garbine Muguruza, campioana din acest an de la Roland Garros.