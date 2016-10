Steaua joacă în această seară un nou meci în Europa League

Sursa: digisport.ro Foto: gsp.ro 20.10.2016 16:24

Steaua va juca în această seară cu FC Zurich în etapa a 3-a a grupelor Europa League. Partida este extrem de importantă pentru "roş-albaştrii", care au un singur punct după două meciuri, iar în cazul unui eşec şansele de calificare în primăvara europeană ar scădea dramatic.



”Această dublă, pentru că urmează să jucăm cu ei acasă şi după aia cu ei în deplasare, la Zurich, este de fapt finala pentru noi", a spus Mihai Stoica zilele trecute.



Înaintea jocului care va începe de la ora 20:00, pe Arena Naţională, Laurenţiu Reghecampf se confruntă cu mari probleme de lot. Tehnicianul nu se poate baza pe 6 jucători. Enache este suspendat după meciul cu Osmanlispor, iar Achim, Moke, Filip, Pintilii şi Florin Tănase sunt accidentaţi. Acestora li se alătură şi Mitrea, căzut în dizgraţia patronului după înfrângerea cu Gaz Metan.



Cele mai mari bătăi de cap pe care le are Reghecampf sunt în apărare acolo unde va fi nevoit să improvizeze pe postul de fundaş dreapta. Cel mai probabil antrenorul va miza acolo pe Jakolis, deşi o variantă ar putea fi şi Vîlceanu, care a mai fost folosit pe acea poziţie într-o partidă cu CSM Poli Iaşi, când a reuşit să şi marcheze.



”În condiţiile date, cred că pe dreapta ar trebui să joace cu Jakolis”, susţine fostul antrenor al Stelei, Mihai Stoichiţă.



O altă dilemă pe care o are Laurenţiu Reghecampf în privinţa primul 11 este postul de atacant. Tehnicianul de 41 de ani oscilează între cele două variante pe care le are, Tudorie şi Golubovic. În mod normal titular, atacantul adus de la Iaşi a intrat şi el în dizgraţia finanţatorului echipei, tot după partida cu Gaz Metan, pierdută de roş-albaştri cu 0-1.



Cum ar putea arăta Steaua cu FC Zurich:

Niţă - Jakolis, Tamaş, Toşca, Momcilovic - Bourceanu, Muniru - Popa, Boldrin, De Amorim - Golubovic



Lot Steaua pentru meciul cu Zurich:

Portari: Niţă, Stăncioiu

Fundaşi: Jakolis, Tamaş, Toşca, Momcilovic, Dan Popescu, Simion

Mijlocaşi: Muniru, Bourceanu, Ovidiu Popescu, Vâlceanu, Aganovic, Boldrin, De Amorim, Adi Popa

Atacanţi: Tudorie, Golubovic



Steaua - FC Zurich se va disputa joi, de la ora 20:00, pe Arena Naţională.