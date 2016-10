Naţionala României a căzut 27 de locuri în clasamentul mondial faţă de anul trecut

Sursa: digisport.ro Foto: frf.ro 20.10.2016 13:42

Naţionala României a coborât două locuri faţă de luna trecută şi ocupă poziţia a 34-a în clasamentul FIFA, care a apărut joi. Într-un singur an, România a picat 27 de locuri!



În această perioadă, tricolorii au câştigat cu 5-0 în faţa Armeniei şi au remizat cu Kazahstanul, 0-0, ambele meciuri disputate în deplasare, în preliminariile Cupei Mondiale din 2018.



România a fost pe poziţia a 7-a acum un an, depăşind Anglia, Spania sau Olanda. Tricolorii au început însă anul pe locul 16, dar începând cu luna aprilie au intrat pe o pantă descendentă şi a ocupat succesiv locurile 19 (aprilie), 22 (iunie), 24 (iulie), 25 (august) şi 32 (septembrie), iar acum a ajuns pe 34.



Dintre adversarele României în preliminarii, Polonia ocupă cel mai bun loc, 15, după un salt de două poziţii. Danemarca se află pe 50, după ce a coborât patru trepte, Muntenegru a reuşit un salt remarcabil, de 49 de locuri, şi a ajuns pe 56. Kazahstan (-7) şi Armenia (-13) au pierdut teren considerabil şi ocupă locurile 90, respectiv 125.



Argentina se menţine pe primul loc, urmată de campioana mondială Germania, care a urcat o poziţie, şi de Brazilia, care a urcat şi ea un loc.



Clasamentul FIFA

1 (1). Argentina 1.621 puncte

2 (3). Germania 1.465

3 (4). Brazilia 1.410

4 (2). Belgia 1.382

5 (4). Columbia 1.361

6 (6). Chile 1.273

7 (8). Franţa 1.271

8 (7). Portugalia 1.231

9 (9). Uruguay 1.175

10 (11). Spania 1.168

11 (10). Ţara Galilor 1.113

12 (12). Anglia 1.090

13 (13). Italia 1.082

14 (16). Elveţia 1.071

15 (17). Polonia 1.029

16 (14). Croaţia 1.027

17 (15). Mexic 1.001

18 (18). Costa Rica 971

19 (19). Ecuador 932

20 (24). Olanda 901

21 (27). Islanda 898

22 (20). Ungaria 891

23 (25). Peru 865

24 (22). SUA 852

25 (21). Turcia 843

26 (28). Slovacia 840

27 (37). Iran 837

28 (23). Bosnia 807

29 (29). Ucraina 803

30 (26). Austria 792

31 (34). Coasta de Fildeş 790

32 (39). Senegal 783

33 (31). Irlanda 776

34 (32). România 746

...................................

50 (46). Danemarca 606

56 (105). Muntenegru 570

90 (83). Kazahstan 386

125 (112). Armenia 270 etc.



Următorul clasament va fi publicat pe 24 noiembrie.