Barcelona şi Manchester City de întâlnesc astăzi în derbiul etapei Ligii Campionilor

Sursa: gsp.ro Foto: marca.com 19.10.2016 10:14

Manchester City şi Barcelona se vor duela miercuri în cel mai tare meci din grupele UEFA Champions League.



Pep Guardiola, antrenorul lui City, va reveni pe Camp Nou, iar Bravo, transferat de City în acest sezon de la Barcelona a vorbit despre duelul cu Leo Messi.



"Sunt liniştit înaintea meciului. Mă aştept la o primire bună. Am plecat cu senzaţia că am făcut lucruri bune la Barcelona şi simt că suporterii îmi recunosc meritele.



Barcelona nu este favorită. Are obligaţia să câştige pentru că joacă acasă, dar noi trebuie să jucăm în ritmul nostru, să ne folosim de armele pe care le avem şi să ne facem treaba. Suntem două echipe cu stiluri de joc asemănătoare.



Este un privilegiu să joci alături de Messi, Suarez şi Neymar. Singura modalitate de a-i opri este să joci cu intensitate. Mulţi studiază rivalul, dar Leo este magic şi diferit. Mereu face diferenţa şi este inutil să îl analizezi", a declarat Bravo potrivit Mundo Deportivo.



Barcelona - Manchester City se va disputa miercuri, de la ora 21:45.