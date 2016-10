Liga Campionilor revine cu derbiurile Lyon - Juventus şi Barcelona - City

18.10.2016

Faza grupelor Ligii Campionilor continuă azi şi mâine, începând cu ora 21:45, cu dueluri interesante între cele mai puternice echipe ale momentului din Europa. Olympique Lyon – Juventus este cea mai interesantă partidă de marţi seară, în timp ce miercuri, FC Barcelona – Manchester City ţine capul de afiş.



Fundaşul central Giorgio Chiellini şi atacantul Mario Mandzukic, accidentaţi, nu vor juca marţi în meciul din Liga Campionilor pe care Juventus Torino îl va disputa la Lyon, a anunţat clubul italian de fotbal.



Chiellini, care este accidentat la coapsa dreaptă, a lipsit deja în meciul de sâmbătă împotriva lui Udinese (2-1) şi absenţa sa la Lyon era aşteptată. Mandzukic este la rândul lui accidentat la aductori. Mijlocaşul Claudio Marchisio, care sâmbătă a revenit în teren după o absenţă de şase luni din cauza unei accidentări la un genunchi, nu face nici el parte din cei 20 de jucători convocaţi pentru meciul cu Olympique Lyon. Foarte tânărul atacant Moise Kean (16 ani) va fi în schimb prezent la Lyon, ca şi tânărul fundaş francez Yoan Severin (19 ani), născut în regiunea Lyonului.



Antrenorul echipei Leicester City, Claudio Ranieri, a declarat că dubla confruntare cu FC Copenhaga va decide felul în care va continua Liga Campionilor pentru ''Vulpi''.



În timp ce Leicester a câştigat primele două meciuri din grupa G a Ligii Campionilor, antrenorul Claudio Ranieri a spus că dubla confruntare cu FC Copenhaga, al cărei prim act va avea loc marţi, va fi decisivă. ''Următoarele două meciuri sunt capitale şi ne vor spune ce putem face în continuare, a explicat el. Trebuie să realizăm cea mai bună performanţă a noastră din acest sezon. Aceste trei puncte vor fi foarte importante pentru noi''. Tehnicianul italian nu regretă schimbările făcute în efectiv provocând înfrângerea cu 0-3 suferită în deplasare în faţa lui Chelsea, sâmbătă, în etapa a 8-a a Premier League.



Atacantul columbian Radamel Falcao nu a făcut deplasarea cu echipa de fotbal AS Monaco în Rusia, pentru meciul cu TSKA Moscova programat marţi în grupele Champions League, nefiind refăcut după comoţia cerebrală suferită în meciul cu Nice din 21 septembrie, relatează L'Equipe.



Falcao, 30 ani, este sub supravegherea medicilor care nu i-au dat încă unde verde pentru revenirea în teren. Pentru meciul de la Moscova, Monaco nu va putea conta nici pe Nabil Dirar, accidentat, sau pe Almamy Toure, care acuză dureri la gambă.



În Grupa E, Monaco ocupă primul loc cu 4 puncte, urmată de Tottenham, cu 3 puncte, Bayer Leverkusen, 2 puncte, şi ŢSKA Moscova, 1 punct.



18 octombrie



Grupa E:



TSKA Moscova - AS Monaco

Bayer Leverkusen – Tottenham



Grupa F:



Sporting – Borussia Dortmund

Real Madrid – Legia Varşovia



Grupa G:



Leicester City – FC Copenhaga

FC Bruges – FC Porto



Grupa H:



Dinamo Zagreb – Sevilla

Olympique Lyon – Juventus





19 octombrie



Grupa A:



Arsenal – Ludogoreţ

PSG - FC Basel



Grupa B:



Napoli – Beşiktaş

Dinamo Kiev – Benfica Lisabona



Grupa C:



Celtic – Borussia Monchengladbach

FC Barcelona – Manchester City



Grupa D:



FK Rostov – Atletico Madrid

Bayern Munchen – PSV Eindhoven