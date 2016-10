Manchester United vinde tricouri mai bine decât Real Madrid şi FC Barcelona

Manchester United a avut rezultate dezamăgitoare în ultimii ani, dar continuă să fie una dintre cele mai iubite echipe ale lumii. O confirmă faptul că gruparea de pe Old Trafford ocupă primul loc în topul cluburilor care vând cele mai multe tricouri în fiecare an, potrivit AS.Cu 1.750.000 de tricouri vândute în fiecare an, în perioada 2011-2016, United le devansează în acest clasament pe cele două mari rivale din Spania, Real Madrid (1.650.000) şi FC Barcelona (1.278.000).În condiţiile în care Manchester United are cele mai scumpe tricouri din ligile de top ale Europei, 105 euro, clubul încasează anual aproape 200 de milioane de euro doar din vânzarea echipamentului de joc.Doar o altă echipă a mai reuşit să treacă de pragul de un milion de tricouri vândute pe an, Bayern Munchen, care se află pe locul 4, cu 1.200.000 de unităţi.În Top 10 se regăsesc alte trei cluburi din Anglia (Chelsea, Liverpool şi Arsenal), precum şi PSG, Juventus şi Borussia Dortmund.Surprinzător, echipe precum Galatasaray şi Fenerbahce vând mai multe tricouri decât nume mari de pe continent, precum Manchester City, AC Milan, Inter Milano sau Atletico Madrid.