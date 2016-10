CSM Bucureşti a făcut spectacol în Liga Campionilor

Sursa: digisport.ro Foto: digisport.ro 17.10.2016 12:06

CSM Bucureşti a făcut un meci excelent în faţa celor de la Rostov şi a început cu dreptul noul sezon al Ligii Campionilor, după ce s-a impus cu scorul de 24-21. Într-o Sală Polivalentă aproape plină, spectacolul a fost unul total, iar golurile şi paradele de excepţie nu au lipsit.



Jelena Grubisic a impresionat în meciul cu Rostov şi a marcat de două ori din poartă în poartă, în aplauzele celor peste 4.000 de spectatori care au urmărit meciul de la Bucureşti. Grubisic a profitat de tactica riscantă a celor de la Rostov, care au preferat în dese rânduri să scoată portarul şi să mizeze pe o jucătoare în plus pe faza ofensivă.



"Îmi place să dau goluri şi exersez astfel de aruncări", a recunoscut Grubisic, la finalul partidei. "Cred că am jucat bine, cu suişuri şi coborâşuri, dar important este că am câştigat. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au venit în tribune să ne susţină, au fost cu adevărat un jucător în plus şi au creat o frumoasă atmosferă", a mai spus omul din poarta deţinătoarei Ligii Campionilor.



În repriza secundă, Linnea Torstensson a oferit un alt moment memorabil. Ea a oprit un atac al adversarilor printr-o reacţie extraordinară şi a avut, probabil, recuperarea etapei în Liga Campionilor.