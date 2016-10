Aaron Cook a devenit în premieră campion al Moldovei

Sursa: apsm.md Foto: apsm.md 17.10.2016 09:31

La ediţia ordinară a campionatului naţional de taekwondo WTF, care s-a desfăşurat pe parcursul a două zile, au participat peste 200 de sportivi. Aaron Cook, triplul campion european la taekwondo WTF, pentru prima dată a concurat în cadrul campionatului naţional.



Primul adversar pe care l-a întâlnit Aaron Cook în Moldova a fost Dumitru Berco. Prima rundă a fost una echilibrată, în care Berco a reuşit să puncteze de 2 ori cu o lovitură la vestă cu piciorul. Apoi, în runda în a doua, englezul naturalizat şi-a demonstrat clasa, lovind de 2 ori la cap prin rotire. Lupta s-a oprit după a doua rundă, pentru că era o diferenţă de 12 puncte. În finală, Aaron Cook l-a confruntat pe Roman Zaiţev, clasat pe locul 5 la ultimul Campionat European printre juniori. Duelul a avut nevoie de 3 runde, în care Cook s-a impus cu 11:6. Astfel, Aaron Cook în premieră a devenit campion al Moldovei la categoria 80 kg!



„Am fost campion al Marii Britaniei şi campion european. Sunt mândru că mi-am trecut în palmares un nou titlu. Voi concura şi la ediţiile următoare ale campionatului Moldovei. Următorul meu turneu este Grand-Prixul din luna decembrie. Sper să obţin rezultate cât mai bune pentru Moldova şi îmi doresc să-mi iau revanşa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Încă de acum, împreună cu antrenorii mei analizăm amănunţit programul de pregătire către viitoarele competiţii mari”, a remarcat Aaron Cook.



Igor Iuzefovici, preşedintele Federaţiei de taekwondo WTF din R. Moldova, crede că redutabilul sportiv a luat o decizia corectă.



„Noi l-am ajutat să reintre în circuitul mondial. Trebuie să se concentreze pe o nouă calificare la Olimpiadă şi să fie un exemplu pentru luptătorii care vin din spate. Cel mai important că el este alături de noi. Aaron este liderul echipei noastre. Nu a căzut moral. Sportivul care cade şi se ridică merită toată atenţia. El este de perspectivă, este destul de tânăr şi încă la o ediţie a Jocurilor Olimpice sigur va participa. La Rio mulţi favoriţi au suferit înfrângeri”, a declarat Igor Iuzefovici.



Amintim că la Olimpiada de la Rio de Janeiro Aaron Cook a pierdut în mod surprinzător în prima etapă în faţa unui sportiv din Taipei.



„Am avut foarte multe aşteptări, multe vise. Evoluasem de puţin timp pentru Moldova şi eram axat pe o evoluţie cât mai bună. La mondiale am cucerit bronzul pentru Moldova, dar din păcate n-am reuşit să urc pe podium şi la Jocurile Olimpice”, spune Aaron Cook.



Preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Taekwondo WTF a declarat că obiectivul pentru Olimpiada de la Tokyo este de a avea cel puţin 2 luptători calificaţi. Pentru aceasta, Igor Iuzefovici e convins că trebuie de investit în tineret.



”Acum e un schimb de generaţii. Atragem atenţia la sportivii în vârstă de 17-19 ani. În decurs de 4 ani taekwondo evoluează. Se schimbă şi sistemul electronic. Punem accent pe sportivii tineri locali. Tineretul este viitorul nostru. În ultimul an am deschis secţii de taekwondo în mai multe regiuni ale ţării. Avem un club numeros în Găgăuzia. Săptămână trecută, am deschis o secţie la Bender. Vom inaugura neapărat un club la Bălţi. Anul viitor cel mai important turneu de la noi va fi G1, programat pentru luna mai. Vor fi foarte mulţi participanţi, printre care şi sportivi paralimpici”, a menţionat Igor Iuzefovici.