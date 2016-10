Cristiano Ronaldo, premiat de către două dintre cele mai mari cotidiene de sport din Spania şi Italia

Cristiano Ronaldo a fost premiat de către două dintre cele mai mari cotidiene de sport din Spania şi Italia, Marca şi Gazzetta Dello Sport. Starul lui Real a primit premiul pentru cel mai bun jucător din sezonul trecut de Champions League, când a şi câştigat trofeul cu madrilenii.



Portughezul a câştigat şi titlul de golgheter al competiţiei în sezonul precedent, reuşind să marcheze16 goluri. Ronaldo a câştigat acest premiu în urma votului cititorilor celor două publicaţii.



Atacantul de 31 de ani a dezvăluit că nu se aştepta să bată atâtea recorduri în tricoul celor de la Real Madrid şi spune că-şi doreşte să îşi încheie cariera în capitala Spaniei.



”Sper să rămân la Real şi în următorii ani, este clubul pe care-l iubesc. Nu mă aşteptam niciodată să ajung la aceste cifre. Ştiam că Real este cel mai mare club din lume, dar nu mă aşteptam să bat recorduri deţinute de Di Stefano şi Raul. Ceea ce mă motivează să muncesc din greu este faptul că-mi doresc să scriu istorie la cel mai mare club din lume”, a declarat Ronaldo, într-un interviu pentruMarca.



Întrebat despre absenţele lui Modric, accidentat în meciul cu Dortmund, şi Ramos, accidentat la naţionala Spaniei, Cristiano Ronaldo consideră că Realul are jucători care-i pot suplini pe cei doi.



”Avem o echipă puternică şi un lot numeros, cred că putem acoperi absenţele lui Luka Modric şi Sergio Ramos, chiar dacă sunt jucători importanţi”, a mai spus Ronaldo.



Ronaldo a vorbit şi despre relaţia pe care o are cu Zinedine Zidane - ”El cunoaşte foarte bine clubul, ceea ce este un plus, dar ştie să şi asculte, ceea ce este un mare avantaj. Zizou este calm, un adevărat profesionist şi-i place să lucreze mult.”