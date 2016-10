Gianluigi Buffon a câştigat trofeul Golden Foot

Sursa: digisport.ro Foto: marca.com 12.10.2016 13:17

Gianluigi Buffon a câştigat, marţi seară, la Monte Carlo, trofeul Golden Foot, şi a devenit astfel primul portar care primeşte această distincţie, devansându-i în preferinţele fanilor pe Lionel Messi, Cristiano Ronaldo sau Wayne Rooney.



Căpitanul lui Juventus este al patrulea italian câştigător al acestui premiu, după Roberto Baggio(2003), Alessandro Del Piero (2007) şi Francesco Totti (2010).



De altfel, Italia are cei mai mulţi câştigători, fiind urmată de Brazilia (3). De asemenea, Juventus conduce în clasamentul cluburilor, cu trei câştigători, Pavel Nedved (2004) şi Del Piero reuşind să intre în posesia trofeului Golden Foot în timp ce evoluau pentru bianconeri.



Premiul Golden Foot este echivalent cu Hall of Fame-ul fotbalului, iar câştigătorii îşi imprimă talpa piciorului pe aleea "Promenada Campionilor" de pe riviera monegască. În cazul de faţă, Buffon şi-a imprimat mâinile.



Distincţia se acordă în fiecare an unui jucător de peste 28 de ani aflat încă în activitate, dar şi unor legende din lumea fotbalului. Anul trecut, unul dintre jucătorii premiaţi a fost Gheorghe Hagi.



Printre cei care au mai primit acest premiu în trecut se numără Pele, Diego Maradona, Eusebio, Alfredo Di Stefano, Michel Platini, George Best, Ferenc Puskas, Gerd Muller, Zinedine Zidane, Franz Beckenbauer, Javier Zanetti sau Lothar Matthaus.



Roberto Baggio, Pavel Nedved, Andriy Shevchenko, Ronaldo, Alessandro Del Piero, Roberto Carlos, Ronaldinho, Francesco Totti, Ryan Giggs, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba, Andres Iniesta şi Samuel Eto'o au câştigat Golden Foot ca jucători activi.