Andrei Mahu a fost împrumutat la Krasnoiarsk

12.10.2016

Internaţionalul moldovean Andrei Mahu (foto) a fost cedat sub formă de împrumut, până la sfârşitul anului, la vicecampioana Rusiei, Krasnîi Iar Krasnoiarsk, notează rugby.ro.



Mahu, care joacă în linia a doua şi are 2.06 metri, se află sub contract cu Kuban Krasnodar, unde a fost integralist în meciurile din campionat şi Cupa Rusiei. Mahu nu a lipsit nici un minut de pe teren, iar Kuban a jucat finala Cupei Rusiei.



​Longilinul jucător a evoluat, în Romania, la Timişoara şi Iaşi, iar acum va încerca să îi ajute pe siberieni în tentativa de a depăşi grupa preliminară din Cupa Challenge. Formaţia rusă, care a pierdut finala campionatului în dubla manşă cu concitadina Enisei, 24-17 şi 9-22, va avea 4 meciuri în octombrie şi noiembrie, urmând apoi să joace, eventual, un baraj posibil chiar cu o echipă românească.



​Programul formaţiei ruse în grupa preliminară include două jocuri la mii de kilometri distanţă de sediul clubului, la Monino cu italienii de la Mogliano, pe 15 octombrie, şi la Moscova, pe 22 octombrie, cu spaniolii de la El Salvador. Apoi vor urma două deplasări, la Heidelberg, în Germania, respectiv la Rovigo, în Italia.



​Explicaţiile pentru care forul european nu a acceptat ca meciurile să se joace la Krasnoyarsk au fost decalajul orar mare, dar şi temperaturile glaciare din Siberia, în această perioadă a anului. La Krasnîi Iar, Andrei Mahu a fost primit de către doi colegi de la echipa naţională a Moldovei, ambii componenţi ai pachetului de înaintare, linia a treia, Victor Arhip şi Oleg Prepeliţă.



​Înţelegerea lui Mahu cu Kuban Krasnodar expiră la data de 31 decembrie 2016.