Naţionala Georgiei a reuşit surpriza în grupa Moldovei

Sursa: fotbal.md Foto: marca.com 10.10.2016 10:40

Georgia a obţinut primul punct în grupa D de calificare la Campionatul Mondial. A remizat în deplasare cu Ţara Galilor, echipă în faţa căreia câştigase ultimele trei întâlniri.



Gareth Bale a deschis scorul la Cardiff în minutul 10. A fost al treilea gol reuşit de atacantul lui Real în această campanie, după dubla din meciul cu Moldova.



Georgia a egalat în minutul 57, mulţumită jucătorului avut de Mircea Lucescu la Şahtior, Okriashvili. Mai mult, cu zece minute înaintea finalului, Kazaishvili a trimis mingea in bară.



S-a terminat 1-1, iar Ţara Galilor a rămas neînvinsă în grupa D. În plus, gazdele n-au mai pierdut un meci oficial pe teren propriu din 2013.



Echipele



Ţara Galilor (5-3-2): Hennessey - Gunter, Chester, Williams, Davies, Taylor (Cotterill 70) - King (Robson-Kanu 61), Edwards, Ledley (Huws 73) - Bale, Vokes



Antrenor: C. Coleman



Georgia (4-4-1-1): Loria - Kakabadze, Kvirkvelia, Kashia, Navalovski - Okriashvili (Jighauri 90+1), Daushvili, Gvilia, Ananidze (Katcharava 90+3) - Qazaishvili - Mchedlidze (Dvalishvili 75)



Antrenor: V. Weiss



După trei partide, Moldova este ultima în grupă, având 10 goluri încasate, unul marcat. Lider este Serbia cu 7 puncte, urmată de Irlanda cu acelaşi punctaj şi Ţara Galilor cu 5 puncte.



Pentru Moldova urmează partida pentru a scăpa de lanterna roşie, în deplasare, la Tbilisi, în noiembrie, contra Georgiei.