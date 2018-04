Interviu în exclusivitate cu directorul general al Liceului „Orizont”, reţinut săptămâna trecută pe Aeroportul Internaţional Chişinău

– Stimate Domnule Turgay Şen, aţi fost reţinut sâmbătă pe Aeroportul din Chişinău, unde vi s-a adus la cunoştinţă că pe numele dumneavoastră a fost deschis un dosar penal. Ce acuzaţii vi se aduc de către autorităţile R. Moldova? Aţi ştiut despre existenţa acestui dosar penal pe numele dumneavoastră?Pe parcursul celor şapte ore de reţinere, nu mi s-a oferit nicio explicaţie din partea organelor de drept. Îmi spuneau: „Posibil să fie o eroare, ne cerem scuze!”. Doar după forfota cu depunerea solicitării de azil politic în Republica Moldova, reprezentanţii Serviciului de Informaţii şi Securitate mi-au pus la dispoziţie, în formă electronică, o citaţie emisă de procuratură, pe marginea unui dosar penal deschis pe numele meu în noiembrie 2017, despre care nu am ştiut nimic.Nu am dreptul să spun de ce anume sunt bănuit din cauza că procurorul m-a obligat să semnez o declaraţie de confidenţialitate. Din noiembrie 2017 până acum, am efectuat câteva vizite peste hotare, în statele Uniunii Europene, dar nu am fost oprit niciodată. Procurorul m-a anunţat că interdicţia de a părăsi Republica Moldova a fost emisă la 31 martie 2018.– Aţi simţit în ultimul timp presiuni din partea autorităţilor moldoveneşti?Nu am avut nicio presiune din partea autorităţilor de la Chişinău până în 2016. De când am deschis liceul, din 1993, am avut o colaborare bună.– Câţiva cetăţeni turci – directori, profesori şi un doctor – au fost sechestraţi în Kosovo şi repatriaţi în Turcia la cererea preşedintelui Erdogan, credeţi că reţinerea dumneavoastră are vreo legătură cu acest caz?Am cerut azil politic pentru că am intuit că reţinerea mea poate să decurgă după un scenariu asemănător cu cel al profesorilor arestaţi din Kosovo.– Când aţi fost reţinut, apoi aţi cerut azil politic, autorităţile ignorau această cerinţă. Ce şi cum s-a întâmplat mai exact?Când am scris cererea de azil politic, Poliţia de Frontieră mi-a ignorat înregistrarea acesteia. Avocatul meu a sunat la ONG-ul „Centrul de Drept al Avocaţilor” – parteneri ai UNHCR (Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi).După ce reprezentantul acestui centru a venit la aeroport, a avut aceeaşi problemă privind depunerea şi înregistrarea cererii de azil. La insistenţa reprezentantului „Centrului de Drept al Avocaţilor”, până la urmă, cererea a fost înregistrată, după două ore.– Vă este frică de faptul cum ar putea să evolueze lucrurile? Aveţi încredere în corectitudinea autorităţilor moldovene?Sper că Republica Moldova este o ţară democratică şi autorităţile vor respecta legislaţia în vigoare şi normele internaţionale în domeniul drepturilor omului.