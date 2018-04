Case pe marginea prăpastiei; Mai multe familii din raionul Dubăsari riscă să rămână pe drumuri din cauza alunecărilor de teren

Localnicii speră totuşi că vor fi găsite soluţii care vor stăvili această năpastă. La rândul lor, experţii de la Agenţia „Apele Moldovei” susţin că acest caz nu ţine de competenţa lor, pasând competenţa pe cei de la Departamentul Situaţii Excepţionale, care „monitorizează situaţia”.Au lucrat 15 ani ca să-şi construiască o casă, iar zilele astea urmăresc cuprinşi de groază şi neputincioşi cum li se ruinează adăposturile. Este vorba de familia lui Valeriu Guzun din satul Marcăuţi, Dubăsari. Joi seară, 29 martie, întors de la lucru, bărbatul a auzit un trosnet în podul casei. Cuprins de îngrijorare, a urcat în grabă scara să vadă ce se întâmplă. Şi-a găsit acoperişul străbătut de o fisură. „Era o noapte cu lună şi am văzut stelele”, ne povesteşte bărbatul.În acel moment a auzit un alt trosnet, de această dată, în salon. A tras o spaimă când a aprins becul. Peretele proaspăt tencuit era străbătut de o fisură cât să-ţi înghită palma. Crăpătura se extindea pe pardoseală, în clipa următoare a auzit o trosnitură la bucătărie. Aici i-a sărit în ochi o fisură în faianţa pusă recent. Apoi au crăpat geamurile. Era singur acasă şi a înţeles că îi fuge terenul de sub casă.Dintre cele patru gospodării afectate de alunecări, casa lui este cea mai distrusă. Bărbatul trăieşte o spaimă teribilă. „Mi-am luat documentele şi am ieşit afară. Am plecat la fratele meu”, spune bărbatul. De atunci petrece mai bine de o săptămână, din zori până în noapte, în gospodăria sa, făcând măsurători. Măsoară crăpăturile care cresc de la o zi la alta: „De la cinci centimetri în ziua de vineri, avem astăzi l3”, ne-a spus el. Şi-a mutat toate lucrurile la rude. „Stau aici până la miezul nopţii, în cazul în care se duc la vale pereţii, măcar să anunţ vecinii să iasă”, spune bărbatul cu voce stinsă.Soţia care se află în vizită la mama ei, originară dintr-o suburbie a Moscovei, a aflat de năpasta abătută asupra familiei din ştirile de pe internet.„A plâns nevasta mea, am plâns şi eu. Am muncit mult la această casă. Nici n-am terminat bine construcţia şi iar ne-am pomenit pe drumuri. Am avut un apartament la Tiraspol, unde am muncit 12 ani. Dar în 1992 am fost izgoniţi de acolo. Am început totul de la zero aici, la Marcăuţi, satul meu de baştină. În sărăcia în care trăim astăzi, e greu de închipuit la vârstă noastră că vom putea ridica o nouă casă”, mai spune Valeriu Guzun.Speră că va fi susţinut de autorităţi. Zilele acestea, numeroase comisii au venit la faţa locului. Au stabilit că această casă nu mai este locuibilă. Fisura s-a extins până în curţile vecinilor, dar, spre norocul unora, le-a trecut prin faţa caselor. A ajuns până la cimitir, dar mormintele au rămas intacte.Şi în casa lui Vasile Curcubet, vecinul lui Valeriu Guzun, au apărut crăpături. „De o săptămână nu mi se închide uşa la intrare, ieri am ridicat-o puţin şi s-a închis. Azi (3 aprilie) am observat că opreşte în uşor, am mai văzut două crăpături deasupra ei, apoi a apărut una mai mare pe unul dintre pereţi. Stăm cu frică, am mamă de 87 de ani. Am rămas să am grijă de ea şi acum unde să ne ducem în cazul în care rămânem fără casă, pe capul cui?…”, se întreabă amărât bărbatul.De 52 de ani locuieşte aici, pe malul Nistrului, şi spune că nu s-au mai confruntat cu astfel de probleme. „Dormim iepureşte. Experţii spun că a fost o iarnă blândă şi apa s-a infiltrat până în cele mai adânci straturi. Acum se face cald, sperăm să se oprească alunecările. Dacă mai plouă o dată, rămânem fără case”.Potrivit inginerului cadastral Ludmila Batrâncea, în zona de risc sunt 15 gospodării. „Oamenii sunt panicaţi. Toată speranţa este la experţii care ne-ar putea spune ce să facem ca să nu aibă de suferit şi celelalte case”, ne-a declarat inginerul.Sâmbătă, o comisie responsabilă de situaţii excepţionale a analizat cazul la faţa locului. Luni, 2 aprilie, aici s-au deplasat reprezentanţii de la Agenţia „Apele Moldovei”. Directorul adjunct al Agenţiei, Radu Cazacu, ne-a infomat că alunecarea de teren de la Marcăuţi nu ţine de competenţa instituţiei date. „Experţii noştri au stabilit că nu e vorba de apa din Nistru, ci de cele subterane. De acest domeniu sunt responsabili cei de la Departamentul Situaţii Excepţionale. Dacă ar fi fost vorba de ape de suprafaţă, am fi construit diguri, am fi întărit malurile, în cazul dat e vorba de o alunecare provocată de umiditatea înaltă a solului”, a spus Cazacu.Primarul de Marcăuţi, Alexei Leahu, ne-a comunicat că Comisia pentru situaţii excepţionale a decis să fie evacuată familia Guzun. Casa acestora nu mai poate fi reparată. „Deşi ne aflăm pe o stâncă deasupra Nistrului, alunecarea a fost provocată de umiditatea sporită a solului”, a explicat el.În zona afectată sunt trei fântâni. Serviciul pentru situaţii excepţionale a adus o pompă de o capacitate mare. Oamenii pompează apa din fântâni pentru a lăsa loc pentru apa infiltrată în sol. „Am făcut un drenaj al solului în speranţa că pământul se va usca şi se va aşeza. Ne e frică să nu plouă din nou. Dacă apa va pătrunde în crăpăturile proaspăt formate, ne este teamă că nu vom putea stăvili alunecarea”.Responsabilii din primărie, deşi au un buget auster, vor căuta mijloace pentru a ajuta familia Guzun. Totodată, sunt în aşteptarea unei decizii care ar putea fi luată la nivel de raion şi de Guvern de a li se aloca mijloace din Fondul de rezervă pentru o nouă locuinţă.Până una alta, zeci de familii din Marcăuţi stabilite în Italia au luat legătura cu primăria şi au solicitat ca familia Guzun să deschidă un cont unde ar putea transfera bani pentru a-i ajuta în această situaţie dificilă, scrie Jurnal de Chişinău