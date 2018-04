Prima învăţătoare a lui Andrei Năstase: „La toate rugăciunile mele spun la urmă - „Ajută-l, Doamne, să facă dreptate în ţara asta!”

În clasele primare era un elev mai retras decât ceilalţi copii. Îi plăcea să se aşeze în ultima bancă şi de fiecare dată asculta lecţia cu atenţie. Aşa îl ţine minte pe liderul Platformei „Demnitate şi Adevăr”, Andrei Năstase, candidat la funcţia de Primar al capitalei, prima sa învăţătoare, Maria Nastas.Contactată de CURENTUL , ea a povestit ce fel de elev a fost cândva Andrei Năstase.„Mama lui Andrei Năstase, doamna Ana, a rămas singură, cu 2 copii mici şi eu sunt sigură că, aşa cum i-am pus pe-ai mei la lucru, aşa i-a pus şi ea pe cei doi feciori ai săi să lucreze. Cu mama lui Andrei vorbeam oriunde o întâlneam, dar cu părinţii cumsecade, cu copii cumsecade, nu prea ai ce vorbi – îi spuneam că la şcoală totul e bine şi că Andrei e un copil bravo. Nu l-am văzut niciodată pe Andrei zâmbind larg, aşa cum o fac de obicei copiii. Avea al său specific – niciodată nu a vrut să stea în prima bancă. Se aşeza tot timpul în ultima bancă şi îi plăcea să stea acolo singur. Întotdeauna mă privea cu ochi iscoditori: „Oare ce ne va mai zice astăzi doamna Maria?”. Am fost severă în şcoală, recunosc asta, dar niciodată nu am numit copiii cu cuvinte murdare. Andrei era mai retras decât ceilalţi copii. A învăţat bine, era foarte deştept. Nu l-am văzut niciodată să se întindă undeva cu băieţii, se mai întâmplă la copii că se mai trag de haine, se îmboldesc, dar personal nu am văzut asemenea cazuri cu Andrei”, îşi aduce aminte doamna Maria.Ea susţine că e sigură că „mulţi din dascălii învăţământului primar şi-ar fi dorit să aibă în clasele lor elevi ca Andrei: educat, cuminte, exemplu bun de urmat, deştept, înţelept, cuviincios, dintr-o familie evlavioasă de gospodari harnici, oameni de treabă şi cumsecade”.De asemenea, prima învăţătoare a liderul Platformei DA spune că a fost şi la câteva întâlniri: „Am fost la două întâlniri cu el de când e în activitatea sa civică şi politică. Prima dată când am fost, eram în primul rând. Aşa mai vorbea atunci, parcă şi acum îl ţin minte, cuvânt cu cuvânt, din suflet, cu durere şi mare dragoste de ţară şi popor şi cu ură faţă de corupţie şi oligarhi”.Doamna Maria îşi aminteşte şi de decizia lui Andrei Năstase de a candida la Preşedinţie. „Când au fost alegerile prezidenţiale şi vroia să candideze, mă gândeam că mafia e puternică şi el e încă un începător. Dacă şi în continuare va activa aşa şi, Doamne fereşte, să nu-i curme cineva viaţa, atunci va reuşi cu siguranţă în următorii ani”, spune ea.Potrivit învăţătoarei, „în comparaţie cu cei care au fost la Primărie până acum, candidatura lui Andrei este foarte bună”. „I-am spus şi duminică, când ne-am întâlnit de Florii la biserică: „Andrei, nu ai fundament în Chişinău, rădăcinile tale sunt în Mândreşti, în capitală trebuie să lupţi pentru fiecare vot!”. Dacă la alegerile locale din Chişinău ar putea participa întreaga ţară, cu siguranţă ar câştiga. În capitală socialiştii au viziunile lor, democraţii – pe ale lor, vor fi cumpăraţi încă mulţi alegători din opoziţie. Toate planurile lui sunt realizabile. Ele se pot îndeplini pe parcursul anilor. Pentru început trebuie de lucrat cu problemele stringente ale oamenilor şi eu văd că face asta. Nu ştiu cum va reuşi, dar cu siguranţă toată mafia din Chişinău, care trebuie detronată, i se va opune prin toate mijloacele. Vom urmări cum evoluează lucrurile, dar lui Andrei îi doresc succese şi să lucreze, să informeze societatea. La toate rugăciunile mele spun la urmă: „Ajută-l, Doamne, să facă dreptate în ţara asta!”, a mai spus prima profesoară a lui Andrei Năstase.Totodată, Maria Nastas ne-a spus că informaţiile apărute recent în presă din numele său sunt neveridice.„Duminică l-am întâlnit pe Andrei, care era împreună cu mama sa, la biserică. Era exact după o zi, două după ce a apărut un interviu fals, chipurile cu prima lui învăţătoare. M-am cutremurat de ce s-a scris acolo. M-am gândit: „Doamne, Dumnezeule, cum de ţii pe lumea asta aşa oameni?”. Cei care au scris din numele meu, cei care m-au rebotezat din Maria în Efrosinia şi mai nu ştiu cum, cei care au scris toate prostiile celea, cum au putut? Am plâns, sincer vă spun. Bine, ai ce ai cu Andrei Năstase, dacă vrei să-l ponegreşti, scrie din numele tău, dar nu din numele primei învăţătoare. Chiar dacă în locul meu ar fi fost o învăţătoare rea, needucată, cu siguranţă nu ar fi putut declara asemenea tâmpenii la adresa unui elev al său. Am şi eu un fiu. Mă gândeam dacă fiul meu ar fi fost în asemenea hal ponegrit, aş fi făcut infarct. Mă doare inima şi sufletul pentru Andrei şi pentru mama lui”, a spus ea.Maria Nastas a venit şi cu o adresare către autorii aşa-numitului interviu scris din numele său: „Mute fie buzele tuturor duşmanilor, vrăjmaşilor, demonilor, clevetitorilor mei, prima învăţătoare a lui Andrei Năstase, doamna Maria Grigorevna. La minciuna prostului, care m-a rebotezat în Efrosinia şi mai nu ştiu cum, a scrie din numele meu nişte cuvinte jignitoare la adresa mea şi a fostului meu elev, spun: să-ţi fie ruşine! Să-ţi vinzi sufletul pe nişte bănuţi, ca Iuda, care l-a vândut pe Iisus Hristos pe câţiva arginţi. Un Iuda şi-a înţeles greşeala care a făcut-o şi s-a autopedepsit. Ce vei face tu, trădătorule? Găseşte-mă, vino să stăm de vorbă tete-a-tete despre Andrei Năstase. Te interesează câte locuinţe are la Mândreşti? Sunt ale părinţilor lui, pe care le are aproape fiecare mândreştean şi ce are doamna Ana, toţi mândreştenii au, un super sat cu oameni gospodari. Sunt sigură că mulţi din dascălii învăţământului primar şi-ar fi dorit să aibă în clasele lor elevi ca Andrei: Educat, cuminte, exemplu bun de urmat, deştept, înţelept, cuviincios, dintr-o familie evlavioasă de gospodari harnici, oameni de treabă şi cumsecade. Ruşine bârfitorilor! Nu ajunge la capul vostru, celor ce bârfesc, născocind fel de fel de prostii la adresa unui adevărat patriot al ţării R. Moldova. Chiar nu înţelegeţi cât bine îi doreşte el ţării şi poporului, gândindu-se la viitorul copiilor acestei ţări. Doamne, cum îi poţi vedea pe aceşti păgâni, nelegiuiţi, care fac fărădelegi pe pământul ţărişoarei mele. Iartă-i Doamne că nu ştiu ce fac”.Prima învăţătoare a lui Andrei Năstase ne-a mai spus că familia liderului Platformei DA şi-a construit singură tot ce au acum şi nu au mai multe decât oricare locuitor din Mândreşti.„Pe toţi îi interesează câte case are. Au şi ei ce au toţi mândreştenii: o casă, sărai, toate acestea au fost făcute cu mânuţele mamei sale şi ale tatălui lui Andrei, care a murit la nici 40 de ani. Îi ţin minte încă de când am venit în Mândreşti, în 1968, ei munceau, erau harnici, gospodari, Andrei vorbea puţin şi cu tâlc, de mama lui nici nu mai vorbesc”, ne-a mai spus prima învăţătoare a lui Andrei Năstase.