VIDEO

Campania „Dăruieşte lumină, învie speranţa”: Otilia, paralizată după o encefalomeningită gravă, are nevoie de ajutor

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 05.04.2018 09:30

În Săptămâna Mare, Jurnal TV a lansat campania „Dăruieşte lumină, învie speranţa”. Împreună cu voi, telespectatorii noştri, o putem ajuta pe Otilia, o fetiţă de aproape cinci ani, care a rămas paralizată după o encefalomeningită gravă. Copila poate fi tratată într-o clinică specializată din Turcia. Medicii susţin că paralizia cerebrală este inclusă în lista bolilor severe care se tratează acum cu celule stem. Intervenţia este programată pentru sfârşitul lunii aprilie şi costă peste 10 mii de euro, o sumă colosală pentru tânăra familie.



Încă nu are 5 ani împliniţi, însă a suferit deja 3 transplanturi de celule stem. E povestea emoţionată a Otiliei, care a stat mai mult prin spitale, decât în familie.



Otilia s-a născut perfect sănătoasă. La vârsta de un an au făcut un vaccin obligatoriu din calendarul de imunizări. După trei zile, însă, copila a intrat în comă.



Familia Pînzaru o duce foarte greu. Mama este în concediu de maternitate cu al patrulea copil. Tatăl este asistentul personal al Otiliei, iar venitul lunar al familiei nu depăşeşte suma de 3 mii de lei.



Acum un an părinţii au decis să publice povestea Otiliei. Cu ajutorul unor oameni cu suflet mare au acumulat suma de 35 de mii de euro şi au mers la o clinică specializată din Turcia. Acolo, micuţa a suportat primul transplant de celule stem.



Următoarea procedură de transplant este programată pentru data de 26 aprilie. Familia Pînzaru trebuie să adune până atunci suma necesară pentru tratament.



Rechizite Bancare



CONT MDL B.C. "ENERGBANK" S.A. IBAN MD24EN 225900000012966845 Cod fiscal 2006020076960 Beneficiar Pînzaru Sergiu



CONT EURO B.C. "ENERGBANK" S.A. IBAN MD57EN22590000001635845 Cod fiscal 20060220076960 Beneficiar Pînzaru Ana



Telefon de contact: 079 530 260



Familia Pînzaru aşteaptă o minune în fiecare zi şi speră că viaţa copilei va fi salvată. Micuţa Otilia are nevoie de încă 3 transplanturi de celule stem, care se realizează doar peste hotare. Pentru început este nevoie de 10 mii de euro. Toţi cei care sunt dispuşi să întindă o mână de ajutor, pot face o donaţie prin intermediul datelor bancare afişate pe ecran. Împreună putem dărui lumină şi învia o speranţă!