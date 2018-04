VIDEO

„Standarde duble şi permisiunea de a agresa jurnaliştii”; Experţi, despre decizia poliţiei de a-i aplica o simplă amendă individului care a sărit cu lopata la o echipă Jurnal TV

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 02.04.2018 19:03

Standarde duble, făţărnicie, aplicarea selectivă a legii şi permisiunea de a agresa jurnaliştii. Astfel au comentat invitaţii emisiunii "Ora expertizei" decizia poliţiei de a-l amenda cu 1.500 de lei pe individul care a sărit cu lopata la o echipă a postului nostru, în timpul unor filmări. Inspectoratul de Poliţie al sectorului Centru al Chişinăului a considerat că acesta a manifestat un ”huliganism nu prea grav”.



„Ori aplici legea în cel mai strict mod şi o aplici uniform, ori ajungem la concluzia că noi avem un caz de aplicare selectivă a legii, atunci când legea nu convine. Şi odată ce avem şi această conexiune cu cel mai influent om din ţara asta, avem toate bănuielile că organele de drept nu şi-au făcut munca. Asta e o concluzie foarte simplă”, afirmă Ştefan Gligor, director de programe la Centrul pentru Politici şi Reforme.



„Mesajul transmis de poliţie, mesajul tansmis de acest şef al companiei de pază, dar de fapt mesajul transmis de domnul Plahotniuc, pentru că este un caz care-l vizează direct, este că se poate de agresat jurnaliştii şi pentru asta, cei care vor agresa jurnalişti nu vor păţi nimic. Mai mult decât atât, s-ar putea să fie chiar încurajaţi. E ceva care poate să stimuleze un comportament absolut inadecvat în societate şi unul extrem de periculos”, a adăugat Valeriu Paşa, expert comunitatea WatchDog.md.



„S-a dat clar un semnal. Pentru că acest caz a fost foarte mediatizat şi n-a fost mediatizat doar la Jurnal TV. S-a dat un semnal că "puteţi să vă permiteţi orice" în adresa jurnaliştilor, în adresa perosanelor incomode pentru că n-o să păţiţi nimic şi o să primiţi şi premii. Apropo, individul acesta a dat interviu pentru TV8 a doua zi. Eu nu cred că până a doua zi n-a vorbit cu şefii de mai sus. Probabil chiar ăia i-au spus "domnule, dacă mai vine presa la tine, spune c-o să dai premii" şi el asta şi a făcut”, a menţionat jurnalistul Alex Cozer.



În timpul emisiunii, prin telefon, a intervenit şi activistul civic Andrei Donică. În 2016 l-a stropit pe ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu, cu o găleată cu lapte, reproşându-i că a pus pe umerii cetăţenilor povara fraudei bancare şi de atunci este purtat prin judecată.



„Vreau să transmit un mesaj: Jizdan, trezeşte-te. Domnule ministru, trezeşte-te că într-o zi te vei trezi cu o lopată drept în frunte sau în ceafă! Şi totul va fi legal, domnule Jizdan, de aceea că nu poţi pe mine să mă judeci pentru o lopată, lichită la un ministru, penal, atât timp cât îl judeci administrativ pe alt cetăţean. Nu-i o problemă! Vrei să achit o mie de lei amendă, Jizdan? Pot s-o achit. Vrei să te trezeşti cu o lopată? Oameni buni, înseamnă că noi toţi avem dreptul să luăm lopeţile în mână şi să începem a prinde ca pe muşte demnitari, deputaţi, procurori, poliţişti, judecători şi nimeni nu va face nimic în ţara asta. În ţara asta poţi să stai în puşcărie numai dacă torni pe cineva cu lapte”, a spus Andrei Donică.



Nici ofiţerii de presă ai Poliţiei capitalei, nici şeful PD, Vladimir Plahotniuc, n-au fost de găsit pentru a comenta declaraţiile făcute în cadrul emisiunii.



Amintim că, pe 5 martie, în ziua în care Jurnal TV a împlinit opt ani de la fondare, o echipă a postului nostru de televiziune a fost agresată fizic şi verbal la poarta omului de afaceri Iuri Luncaşu, un apropiat de-al şefului PD, Vladimir Plahotniuc, în timp ce documenta un subiect de investigaţie. Un paznic l-a lovit pe operatorul Vladimir Berghii cu o lopată de curăţat zăpadă. După asta, o maşină a blocat drumul, iar echipa noastră nu putut părăsi locul incidentului.



Mai mult, în urma acestui incident, şeful pazei lui Iuri Luncaşu a declarat că devotamentul paznicului care a tăbărât cu lopata asupra reporterilor va fi premiat.



În urma incidentului din faţa casei lui Iuri Luncaşu, membrii mai multor organizaţii media au solicitat autorităţilor să reacţioneze şi să tragă la răspundere persoanele vinovate de agresiune.