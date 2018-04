Oportunităţi de finanţare a unui proiect, dar şi ce se întâmplă în spatele ecranului TV, învăţate la cursul de Producţie, din cadrul proiectului Telefilm Atelier

FOTO

Profesionişti de talie internaţională, cum ar fi Giovanni Robbiano, Peter Badac, Monica Şenchiu şi Corina Rădulescu şi-au împărtăşit din experienţe. Totodată, mentorii au analizat şi calitatea produselor TV de la noi din ţară.„Situaţia este foarte bună la televiziunile din Chişinău. Aici se face televiziune de foarte bună calitate. E o televiziune curată. Iar cei care vor să înceapă o carieră de producători independenţi, jurnalişti se află în cel mai bun posibil moment de a începe aşa ceva pentru că la Chişinău nu există case de producţie independente, dar există televiziuni de foarte bună calitate”, a spus Corina Rădulescu, producător independent de televiziune din România.Pe lângă TV, aceştia au vorbit şi despre domeniul online.„Fiecare dintre noi este cu mult mai mult decât o televiziune şi online-ul, că suntem fiinţe umane. Dar viitorul televiziunii probabil e un trend internaţional. Toată lumea se aşteaptă să se ducă înspre online. De altfel un procent din ce în ce mai mare dintre telespectatorii de televiziune în toată lumea s-au îndreptat către online pentru că e un conţinut mult mai diferenţiat şi mult mai diferit, poate să satisfacă mai multe gusturi şi mult mai accesibil”, susţine Monica Şenchiu, producător independent de televiziune din România.„Modulul acesta de producţie a fost structurat şi pe film şi pe TV, dar ambele sunt un conţinut foarte important pentru televiziune. Facem nu numai formate pur televizate dar documentarul, filmele, serialele tv astăzi atrag foarte mulţi spectatori şi aduc audienţe televiziunilor. Eu sunt foarte bucuroasă că noi am reuşit să facem aşa ceva din diverse puncte de vedere”, a spus Monica Şenchiu, producător independent de televiziune din România.Participanţii spun că au rămas încântaţi şi au aflat multe lucruri noi din acest domeniu.„Principalul scop pe care l-am urmărit la aceste serii de traning-uri a fost schimbul de experienţă şi practici în producţia televizată şi cinematografică în diverse ţări europene. Pe lângă strategia de planificare a finanţării unei producţii şi alte puncte teoretice am aflat despre cum se desfăşoară totul la modul practic. Am aflat despre fonduri europene de finanţare şi cum diverse state încurajează financiar producţia cinematografică. Am aflat despre bugetele estimative ale producţiilor europeni şi cum variază aceste sume în funcţie de ţara de producere. În urma discuţiei cu trainerii am depistat că acum 12-15 ani situaţia pe piaţa lor era similară cu a noastră şi deja ţine de producătorii locali de organizaţiile media şi inclusive de politicieni dacă vom reduce sau nu din handicap”, a spus Sergiu Scobioală, participant.„Un workshop minunat, cu prezentări complexe, cu studiu de caz, cu producători de la care cu adevărat ai ce să înveţi. Fiind pasionat de film şi cu gândul de a produce un serial TV, mi-a făcut mare plăcere să gust din experienţa producătorului slovac Peter Badac, care a venit cu o prezentare amănunţită despre cum se creează, cum se produce şi cum se finanţează un film, de la idee până la premieră. Totul a fost exemplificat prin studii de caz. L-am cunoscut pe Giovanni Robbiano, un scenarist italian, care ne-a vorbit despre tendinţele în filmul documentar, despre evoluţia acestuia şi despre tehnicile scenaristice folosite în producerea filmelor documentare moderne. Atmosfera a fost prietenoasă, profesionistă şi cognitivă”, a spus Pavel Nasalciuc, participant.Autorii proiectului susţin că atelierul de producţie TV şi film a fost pe măsura aşteptărilor.„Noi nu mai putem sta cumva izolaţi, trebuie să comunicăm tot timpul cu cei din afară, să vedem ce se întâmplă acolo. Chiar dacă uneori se pare că sunt foarte multe lucruri pe care le cunoaştem, oricând există acest mixt de energii, de schimburi şi asta de obicei ajută, aşa se întâmplă în toată lumea. Plus noi suntem într-o perioadă când trebuie să învăţăm să producem content local şi mie mi-a plăcut foarte mult să ascult cum Monica şi Corina vin cu nişte exemple. Noi tot timpul ne plângem că nu avem bani şi neavând bani nu putem să producem un content calitativ. Deci trebuie să producem şi să creăm lucruri frumoase şi vor veni şi banii. Atunci când demonstrezi că ai un potenţial, când oferi un produs de calitate, la un moment dat el este solicitat”, ne-a spus Valentina Iusuphodjaev, managerul proiectului şi producător de film.Telefilm Atelier este un proiect finanţat de Ambasada SUA la Chişinău, cu scopul de a dezvolta contentul audiovizual domestic şi de a stimula producţia TV şi film independentă.