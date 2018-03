VIDEO

Svetlana Cveatcovscaia, eroina Serviciului de Slăbit Sănătos, supusă unei intervenţii chirurgicale

08.03.2018

Chirurgia plastică a câştigat teren în ultimii ani, iar operaţia de abdominoplastie a devenit una obişnuită. Timp de şase luni, eroina Serviciului de Slăbit Sănătos de la emisiunea „Acasă devreme”, Svetlana Cveatcovscaia, a slăbit suficient în cadrul proiectului şi a urmat înlăturarea şorţului abdominal printr-o intervenţie chirurgicală.



Poftele şi regimul alimentar haotic i-au "stricat" viaţa Svetlanei. Femeia nici nu a visat că va ajunge să scape de burta voluminoasă printr-o intervenţie chirugicală. În timp ce se afla pe masa de operaţie, eroina Serviciului de Slăbit Sănătos a adus un strop de bună dispoziţie staffului medical.



Înainte de proiect, somnul dulce, alimentaţia bogată în grăsimi şi lipsa totală a efortului erau o rutină zilnică. La un moment dat, Svetlana a ajuns să cântărească 270 de kilograme. Însă, după jumătate de an de proiect, femeia a slăbit suficient pentru a i se efectua o abdominoplastie. Această procedură are rolul de a strânge muşchii abdominali, de a elimina excesul de piele şi grăsime şi prin urmare de a întinde abdomenul, creând un aspect plat şi strâmt.



În general, intervenţia chirurgicală de abdominoplastie se efectuează sub anestezie generală şi durează câteva ore.



Locaţia inciziei este aleasă astfel încât cicatricea rămasă să fie cât mai aproape de zona pleviană. Cicatricea adesea se estompează după mai multe luni.



Echipa de medici i-a vorbit Svetlanei nu doar despre succesul intervenţiei, ci de asemenea şi despre riscurile procedurii de abdominoplastie. Este important ca pacientul să le cunoască şi să le înţeleagă înainte de operaţie.



Între timp, fiica Svetlanei aştepta noutăţi din sala de operaţie.



Medicii susţin că, de obicei, pacienta se poate recupera complet după o lună de la intervenţia chirurgicală. Cu toate acestea, trebuie să revină la activitatea sportivă numai după consultarea cu medicul.



Acum Svetlana şi-a învăţat lecţia! După intervenţie, promite să nu mai pună mâna pe lingura cea mare ci să adopte regimul care i-a salvat viaţa.