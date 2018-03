Statul a vândut în taină trei sisteme de rachete antiaeriene unui offshore britanic

Statul a vândut trei sisteme de rachete antiaeriene unui offshore britanic, cu rădăcini şi activităţi de milioane de dolari în Ucraina, chiar în timp ce la CNA era deschis un dosar penal în acest caz, pentru „exces de putere şi depăşirea atribuţiilor de serviciu”. Tranzacţia a fost finalizată tacit în vara anului trecut, în urma unei licitaţii cu un singur participant, când sistemele au şi fost scoase din Republica Moldova, se arată într-o investigaţie a Ziarului de Gardă Totul a început pe 10 decembrie 2015, atunci când ministrul Apărării de la acea vreme, Anatol Şalaru, a semnat un ordin prin care îl obliga pe şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale să organizeze transmiterea din gestiunea ministerului către Aeroportul Internaţional Mărculeşti a trei sisteme de rachete antiaeriene S-125 M1 Neva.Deşi în document se preciza că cele trei complexuri sunt transmise Aeroportului Mărculeşti "în scopul fortificării bazei materiale", deja pe 25 decembrie 2015, întreprinderea anunţa în Monitorul Oficial că va avea loc o licitaţie cu strigare, obiectele fiind scoase la mezat la preţul de 600 de mii de dolari. Licitaţia a fost însă suspendată la cererea preşedintelui de la acea vreme, Nicolae Timofti. Totuşi, pe 29 ianuarie 2016, la doar nouă zile de la învestirea Guvernului Filip, în Monitorul Oficial s-a anunţat că târgul amânat va fi reluat în data de 16 februarie 2016.Astfel, sistemele au fost vândute offshore-ului "S-Profit", singurul participant la licitaţie, cu suma de 660 de mii de dolari. La 31 martie 2016, CNA a deschis un dosar penal pentru comercializarea celor trei complexuri, în baza articolului 328 al Codului Penal: "exces de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu".La aproape doi ani de atunci, dosarul deschis de CNA nu are o finalitate şi nicio persoană nu are statut procesual. Mai mult, reprezentanţii CNA spun că, în perioada efectuării inspecţiei financiare, "toate obiectele erau pe loc, în Republica Moldova". Ghenadie Mânăscurtă, administratorul Aeroportului Internaţional Mărculeşti, a confirmat însă că cele trei sisteme de rachete antiaeriene au fost scoase de pe teritoriul Republicii Moldova încă în vara anului trecut, deşi CNA gestionează un dosar penal în acest caz. El a mai spus că tranzacţia a avut loc fără abateri de la legislaţie.Potrivit unor date publicate de Organized Crime and Corruption Reporting Project, firma "S-Profit", care a cumpărat de la noi cele trei sisteme contra sumei de 660 de mii de dolari, a propus, spre vânzare, companiei de stat ucrainene „Ukrinmash” un complex similar pentru şase milioane de dolari. Republica Moldova a rămas cu un singur sistem de rachete antiaeriene. În afară de asta, urmează să fie vândute şi cele 6 MIG-uri pentru care statul nu a găsit cumpărători în 2010-2012. "Acum parcă sunt cumpărători!", a declarat administratorul Aeroportului Internaţional Mărculeşti.Am încercat să vorbim cu fostul ministru al Apărării Anatol Şalaru, dar acesta n-a fost de găsit la telefon.