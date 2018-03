Dumitru Talmazan, despre Social Media: „Facebook-ul şi Instagramul oferă instrumentele necesare pentru a atrage audienţa care ne insteresează”

FOTO

Dumitru Talmazan, specialist în Social Media, şi-a împărtăşit aseară o bună parte din informaţiile pe care le deţine, în cadrul seminarului gratuit: „Cum şi de ce trebuie să fii prezent pe Facebook şi Instagram?”. Evenimentul a adunat 700 de persoane dornice de a afla cât mai multe sfaturi practice şi utile despre publicitate şi promovarea eficientă prin intermediul reţelelor de socializare. Iar obiectivul central a fost instruirea oamenilor ce doresc să iniţieze sau să-şi dezvolte propria afacere fără a investi mulţi bani.„Sunt mulţumită pentru că am reuşit să fim utili, iar asta este cel mai important. La acest seminar am colaborat cu parteneri foarte responsabili şi receptivi cu care e o plăcere să lucrezi. Prezenţa persoanelor în sală constituie un rezultat destul de bun luând în consideraţie faptul că oamenii reacţionează la ceea ce este gratuit, ca la un lucru banal şi inutil. Am avut o audienţă interesată de subiectele discutate în cadrul evenimentului, oameni care tind spre dezvoltare şi am rămas plăcut surprinsă că multe persoane s-au înregistrat la cursurile avansate”, a menţionat Rodica Dănuţă, directorul evenimentului.Seminarul a fost divizat în două părţi, cu o pauză între ele, timp în care participanţii s-au putut recrea într-o ambianţă plăcută. În prima parte oamenii au învăţat care sunt paşii în lucru cu Paginile ca să ai un profil bun, impactul organic şi importanţa diversificării formatelor utilizate, configurarea şi administrarea ei, dar şi relaţia dintre Facebook şi Instagram. A două parte a seminarului a fost predestinată pentru reclame, cum să le cumperi, formatele existente, poziţionarea lor, reclama Storie, alegerea audienţei şi măsurarea performanţelor reclamelor.Dumitru Talmazan, susţine că „evenimentul a fost unul foarte reuşit, persoanele prezente au fost exact targetul pe care am mizat, iar conţinutul pe care l-am pregătit a fost anume pentru ei. În prima parte a seminarului, publicul a fost foarte predispus să interacţioneze, ceea ce apreciez mult. Iar a doua parte ce ţine de reclame, a fost un pic mai complicat, însă eram pregătit, pentru că reclamele nu sunt pentru toţi. Evenimente de genul dat o să mai fie pe parcursul anului, iar cel mai recent e pe 10 martie, va fi un seminar despre Facebook”.Dumitru a ţinut să accentueze câteva puncte importante, precum importanţa securităţii profilului personal, ajustarea paginii de brand pentru a comunica frumos şi eficient, diversitatea formatelor de postări, dar şi identificarea unui stil al contului de Instagram.Un aport considerabil în organizarea acestui frumos şi util seminar au adus partenerii: Florentino Delure, FotoMania, Alex Iordache Photography, Apriori Wine, Radisson Blu Leogrand Hotel, FAINA, Scoala Google Adwords, Friendly English School, Faur Dent, Kreyon, Kicksocialwork, ASAP- digital team, Zoom your business, Evenda, Angry Business, alături de partenerii media: ZUGO, allmoldova, JurnalTV.md, VIP Magazin, Joblist.md, Evenimente.md, Diez.„Cel mai mult mi-a plăcut atmosfera, unde ne-am simţit bine cu toţii, au fost oameni aleşi, care iubesc dezvoltarea personală, care doresc să creeze ceva în ţara asta şi mi-a demonstrat încă odată că Moldova are viitor cu asemenea specialişti. Chiar din primele secunde am înţeles că Dumitru Talmazan va vorbi strict la temă şi nu doar vorbe în vânt. Am aflat cum să-mi promovez pagina de Facebook şi Instagram, cum funcţionează, care sunt strategiile, audienţele, când sunt mai eficiente postările. Mai nou, am aflat despre planşă şi care-i sensul ei, iar săptămâna următoare chiar urmează s-o aplic”, afirmă Pavel Paşcan, participant.De la eveniment nu au lipsit nici surprizele, astfel, spre sfârşitul seminarului a fost organizată şi o tombolă de către Friendly English School şi Florentino Delure, iar cei mai norocoşi au plecat acasă cu un certificat gratuit pentru un curs de engleză, alte trei cu o reducere de 500 de lei şi 5 vouchere a câte 100 euro. Iar cei care au dorit o instruire mai avansată în acest sens, au beneficiat de o reducere de 50% la cursurile următoare, marca Dumitru Talmazan. Gazda evenimentului a fost Hotelul Radisson Blu Leogrand, din capitală.