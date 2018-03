VIDEO

De 8 ani optăm pentru tine! Pe 5 martie 2010, Jurnal TV intra pentru prima dată în casele oamenilor

Jurnal TV împlineşte astăzi opt ani de la înfiinţare şi un an de la relansarea sa, după o pauză forţată de aproape două luni, cauzată de atacurile la care a fost supus postul de televiziune.



În această perioadă, Jurnal TV a devenit unul dintre cele mai vizionate posturi de televiziune din Republica Moldova. Şi asta pentru că mereu a spus lucrurilor pe nume, plasând pe primul loc interesele oamenilor.



În ciuda monopolului şi a concurenţei neloiale de pe piaţa media şi de publicitate, Jurnal TV este lider la audienţă, ştirile postului nostru ocupând prima poziţie în capitală. Totodată, mai multe studii de audienţă plasează Jurnal TV pe locul doi la nivel naţional urban.



După o întrerupere cauzată de presiunile la care a fost supus postul de televiziune de-a lungul activităţii sale, culminând cu rezilierea unilaterală a contractului de locaţiune de către proprietarul în care Jurnal TV îşi avea sediul de şapte ani, pe 5 martie 2017 Jurnal TV a revenit în casele oamenilor.



În acest an, postul de televiziune şi-a diversificat grila de programe, bucurându-şi telespectatorii cu noi produse inedite, emisiuni de investigaţie, noi talk-show-ri, emisiuni de divertisment: „Jurnalul Săptămânii”, „60 de minute”, „Cealaltă Basarabie”, „Cât nu-i târziu”, „Tăt 3.14 dos”, Dora Show, „Бойкая кухня”, „Lampa fermecată”, etc.



Rămâneţi şi în continuare alături de Jurnal TV, pentru că de opt ani, optăm pentru tine!