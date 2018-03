Ajutoarele pentru căldură, plătite la vară

Circa 20 de persoane din satul Filipeni se plâng că nu şi-au primit ajutorul bănesc pentru perioada rece a anului, cu toate că au depus documentele necesare încă din luna noiembrie 2017. Responsabili de la Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei din raionul Leova ne-au spus că, fără o solicitare în scris, nu ne pot răspunde la aceste întrebări. Primarul satului Filipeni, Vasile Grosu, s-a interesat şi el de această problemă şi ne-a comunicat că oamenii vor primi banii la începutul lunii aprilie.Săptămâna trecută, la redacţia noastră a telefonat Nicolae Chirilov şi s-a plâns că de trei luni aşteaptă cei 315 lei, bani care se acordă lunar ca ajutor pentru perioada rece a anului. „În decembrie, am făcut documentele, iarna s-a sfârşit, dar nu am primit niciun ban pentru căldură. Mă duc la poştă şi mi se spune că pentru unii sunt banii, pentru alţi câţiva – nu sunt. Când îi vom primi nu ne spun”, se plânge bărbatul care nu ştie unde să se mai adreseze ca să i se dea un răspuns concret.Doamna Eufrosinia, care la fel aşteaptă aceşti bani, ne spune că în această iarnă s-a încălzit pe datorie. „În luna noiembrie, am depus toate actele, dar banii se dau pentru ochi frumoşi şi primele în listă sunt neamurile, iarna trece, iar eu cu ce mă încălzesc? Am muncit o viaţă la câmp şi acum muncesc, cresc răsad ca să nu mor de foame”, se plânge femeia. Mătuşa Eugenia locuieşte singură, cei patru copii ai dumisale sunt împrăştiaţi în cele patru zări ale lumii, plecaţi pentru a le asigura copiilor lor o viaţă mai bună. „Mă ajută copiii cu ce pot, dar au şi ei nevoile lor, toată iarna m-am încălzit pe datorie, nu ştiu când voi primi acei 300 de lei, să întorc măcar o parte din datoriile pe care le am”, menţionează femeia.Printre cele 20 de persoane care aşteaptă din partea statului ajutorul bănesc pentru perioada rece a anului este şi doamna Eugenia. Femeia în vârstă de 65 de ani are o pensie de 1000 de lei, tot atât costă şi un ster de lemne în satul Filipeni, iar cei 315 lei pe care aşteaptă să-i primească de trei luni ar fi o scăpare pentru iarna viitoare. „Vai de capul nostru, dacă mai coc pâine acasă, că avem grâu, atunci cu restul nu prea ne descurcăm. Am depus actele în luna decembrie şi de atunci nu am primit nimic. Au promis că o să ne dea în aprilie, dar cine ştie, iarna e pe ducă, măcar să mă pregătesc pentru cealaltă de pe acum”, susţine femeia. Am luat legătura cu oficiul poştal din localitate, iar doamna Elena ne-a confirmat că circa 20 de persoane nu au primit încă banii pentru perioada rece a anului.„Asistenta socială s-a interesat şi cei de la raion au zis că au fost nişte probleme tehnice, însă în aprilie vor primi pentru toate lunile”, ne asigură angajata de la poştă. Deoarece asistenta socială din localitate lipseşte câteva zile de la serviciu din motive personale, am luat legătura cu primarul, care ne-a comunicat că e la curent cu problema. „Ştiu şi vă anunţ că oamenii vor primi banii în aprilie. Mi s-a spus că au existat probleme tehnice, nu ştim exact unde – ori la Leova, la Asistenţa Socială, ori la Chişinău”, ne spune Vasile Grosu, primarul satului Filipeni.Continuarea citiţi în Jurnal de Chişinău