VIDEO: Îngropaţi în noroi sau cum moldovenii din teritoriu frământă mocirla pe locurile unde ar trebui să fie drumuri asfaltate

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 30.03.2018 21:25

Localitatea Hânceşti, catalogată drept ”oraş”, este de fapt un sat plin de glod, mai ales toamna şi primăvara. Oamenii de rând frământă mocirla pe locurile unde ar trebui să fie drumuri asfaltate. Primarul acestui oraş are un singur răspuns - nu-s bani şi nu este el „duhul sfânt” pentru a rezolva toate problemele.



Localnicii au altă explicaţie - autorităţilor nu le pasă. Oamenii spun ca sunt hrăniţi, ani la rând, doar cu promisiuni din partea primarului.



Primarul de Hânceşti, Alexandru Botnari, spune că nu are puteri miraculoase pentru a face drumuri de calitate în oraş.



De la Hânceşti, am mers la Basarabeasca, în satul Carabetovca, unde oamenii din partea locului ne-au tot chemat să vedem cum se descurcă ei pe drumurile desfundate. Unii localnici au cerut să nu-i filmăm, deoarece se tem de mânia primarului.



Primarul Sergiu Răcilă nu a fost de găsit la locul de muncă şi nici nu a răspuns la telefon, pentru a ne spune cum stau lucrurile, din punctul lui de vedere.