Diaspora se mobilizează şi vine acasă la alegerile din capitală; „Totul depinde de noi şi nu de cei de la guvernare”

Diaspora se mobilizează şi vine acasă la alegerile din capitală.„Diaspora în luptă! Am decis să vin acasă pentru perioada electorală şi să merg alături de Andrei Năstase pentru capitală”, a scris pe facebook Valentina Cuşnir.„Foarte frumos gest. ..eu de doua zile am biletul în buzunar, pe data de 19 / 5 sunt în Chişinău. La acest eveniment am decis să fiu prezentă. Totul depinde de noi oamenii şi nu de cei de la guvernare!”, a spus Larisa Voitova.Alegerile vor avea loc pe 20 mai în municipiul Chişinău. Acestea se desfăşoară după ce Dorin Chirtoacă şi-a dat demisia.