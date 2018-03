Dacă eşti curios ce se întâmplă în spatele ecranului TV, atunci poţi afla la cursul Producţie, din cadrul proiectului Telefilm Atelier

Atelierele „Producţie” vor conţine o serie de prezentări şi masterclass-uri în care vei afla despre:- Oportunităţi de finanţare, bugete, şi strategii financiare- Festivaluri TV si Film market, distribuire şi promovare- Co-producţii - posibilităţi, fonduri. aspecte legale- Producţii low-budget, dezvoltarea unui proiect de film documentar- Management film ficţiune, documentar şi serial TV- Formate TV, producţii low-budget de succes- Management producţii independente TV- Case-study: formate TV vândute pe internaţional, documentare, Seriale TV, ficţiune- Q & A!„Vreau să spun că în general în ziua de astăzi în industriile creative se pune un foarte mare accent pe management. Or producţia de film şi aceeaşi producţie TV este eficientă atunci când există un management de calitate”, susţine Valentina Iusuphodjaev, managerul proiectului şi producător de film.Toate aceste lucruri le veţi afla de la profesionişti de talie internaţională: Giovanni Robbiano, Peter Badac, Monica Şenchiu şi Corina Rădulescu.este scenarist şi producător creativ, profesor la şcoala internaţională de film FAMU Praga.este un tânar producător din Slovacia, care a reuşit să facă producţii apreciate la Berlinale şi Cannes.„Spre exemplu experţii care vin au ajuns la noi cu suportul Midpoint , o platformă foarte cunoscută în domeniul nostru de training. Dacă intraţi pe această platformă o să vedeţi că un seminar de acesta de patru zile la ei are un cost de 1.500 de euro, plus la asta trebuie să îţi acoperi şi cheltuielile de transport. La noi cumva lucrurile se întâmplă acasă, aici sub nasul nostru şi cred că asta este o ocazie rară să ai oportunitatea de a asimila nişte informaţii de calitate şi de la nişte oameni care sunt consacraţi în domeniu”, susţine Valentina Iusuphodjaev.„Ceea ce ţine de film,, ele au fondat prima casă de producţie independent TV. Au avut şi else de înfruntat un fel de scepticism în momentul cela, dar iată că acum muncesc şi se întâmplă lucrurile aşa cum trebuie, adică produc pentru TV-uri. Ele au reuşit să producă nişte formate originale care le-au vândut pe internaţional ca „Miss Fata de la Ţară”, a spus Valentina Iusuphodjaev.„Eu fără lipsă de modestie vreau să spun că e un eveniment fără precedent la noi. Au mai fost nişte seminare legate de film, TV, dar de aşa proporţii, în sens de durată, de content, este pentru prima oară. Eu cred că chiar este o oportunitate şi vreu să spun că organizarea unui asemenea eveniment este un efort de fapt foarte mare, asta a fost o încăpăţânare a mea să o fac. De asemenea, în discuţiile noastre când am elaborate conţinutul acestui eveniment eu am rugat foarte mult să fie producţii low-budget, ca să putem aplica informaţia asta aici la noi ţinând cont de lipsa de finanţe. Chiar am rugat să vină la noi cu nişte exemple de produse audiovizuale cu buget redus”, susţine Valentina Iusuphodjaev.Seria de conference-workshops este organizată în perioada 27 martie - 01 aprilie, la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.Rezervă-ţi un loc pe afisha.md . Taxa de participare este 650 de lei, un preţ simbolic pentru a acoperi pauzele de cafea.Informaţie detaliată găsiţi pe site-ul Telefilm Atelier sau pe pagina de Facebook a proiectului.Totodată, puteţi să-i contactaţi pe reprezentanţii proiectului pesau la numărul de telefon