Vitalie Proca, care se află într-o închisoare din România, a fost atacat după învinuirile aduse liderului PD

Interlopul moldovean Vitalie Proca, care a făcut mai multe dezvăluiri despre tentativa de omor asupra bancherului rus Gherman Gorbunţov în cadrul unui interviu exclusiv pentru Jurnal TV, a fost atacat de un membru dintr-o grupare controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc, scrie omg.md Incidentul s-a produs după ce Vitalie Proca a fost transferat de la penitenciarul din Bucureşti la o altă închisoare din România, Tulcea.Avocatul lui Proca spune că a vorbit ultima dată cu clientul său pe 21 martie, menţionând că Proca a fost speriat.„El mi-a spus nu a dormit o noapte întreagă, pentru că se teme de un nou atac. A fost săvârşit deja un atac. El a fost ameninţat cu moartea”, a declarat avocatul.Amintim că interlopul moldovean Vitalie Proca, care a oferit un interviu în exclusivitate pentru Jurnal TV , a declarat că oligarhul Vladimir Plahotniuc este cel care a comandat asasinarea bancherului rus Gherman Gorbunţov.„Comanda e a lui Plahotniuc. Nu ştiu cum îl vede restul lumii, dar eu îl consider un criminal în serie şi ştiu de ce vorbesc aşa. M-a prins într-un moment în care am stat mai prost cu banii. Nu am putut să întorc o sumă de bani împrumutată şi mi s-a propus să fac acest lucru”, a declarat Vitalie Proca.Interlopul a oferit mai multe detalii despre cum Plahotniuc a încercat să-l determine să dea vina pe Renato Usatîi pentru comandarea asasinatului asupra lui Gorbunţov, dar şi alte informaţii şocante despre viaţa din umbră a oligarhului, inclusiv despre consumul de droguri şi activitatea sa de proxenet.