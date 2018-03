Val Butnaru, despre ultima „ispravă” a CCA: A amendat Jurnal TV pentru plasarea regulamentară a unui spot publicitar

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 02.03.2018 07:16

Presiunile regimului asupra Jurnal TV continuă. De această dată, postul de televiziune a fost amendat abuziv de Consiliul Coordonator al Audiovizualului pentru plasarea unui spot publicitar, chiar dacă totul s-a făcut regulamentar, afirmă directorul Jurnal Trust Media, Val Butnaru.



„Ultima ispravă a CCA - ne-au amendat cu 5 mii de lei pentru că am plasat publicitate regulamentar, la ora care trebuie, am marcat-o cu semnalul respectiv, deci n-am încălcat nimic în această privinţă. Dar CCA spune că acest spot al unui producător de votcă este făcut prea... gustos. Faptul acesta că noi am ajuns să fim amendaţi cu 5 mii de lei pentru că pur şi simplu am plasat publicitate, că ne câştigăm onorabil banii se numeşte hărţuire”, a menţionat Val Butnaru la Cabinetul din Umbră.



Invitat în cadrul emisiunii, preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a accentuat că este nevoie de o implicare a ONG-urilor de media pentru a stopa presiunile asupra Jurnal TV.



„Este timpul ca ONG-urile de specialitate să reacţioneze de fiecare dată când CCA face aceste lucruri. Amintiţi-vă în campania electorală când aţi fost sancţionaţi pentru faptul că aţi reflectat la ştiri cu 3 sau 5 minute mai mult un concurent electoral decât altul”, a spus Andrei Năstase.



„Acolo cel puţin formal ar putea să semnaleze o încălcare, dar aici chiar nu e nimic. Nu avem de gând să tăcem, vom sesiza organismele internaţionale acreditate la Chişinău”, a spus Val Butnaru.