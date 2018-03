„Discuţii la o cafea” – eveniment despre afaceri şi industria IT din Moldova; Ce mesaj le-a transmis directorul StarNet participanţilor

FOTO

Au discutat despre experienţe din afaceri, industria IT din Republica Moldova şi alte proiecte sociale. Este vorba despre un grup de tineri care au participat la evenimentul „Discuţii la o cafea”, eveniment organizat de membrii Clubului Tinerilor Antreprenori din Moldova.În cadrul evenimentului, directorul StarNet, Alexandru Machedon, le-a vorbit tinerilor despre propria experienţă legată de dezvoltarea unei afaceri.„În prima zi de primăvară am avut deosebita plăcere de a mă întâlni şi discuta cu un grup de 40 de persoane în cadrul evenimentului „Discuţii la o cafea”, organizat de către Clubul Tinerilor Antreprenori din Moldova”, a menţionat Alexandru Machedon.Directorul StarNet a menţionat că în cadrul discuţiilor a îndemnat tinerii să se lanseze în afaceri şi să asigure prosperitatea şi bunăstarea Republicii Moldova.„Într-o atmosferă caldă şi prietenoasă, am discutat despre etapele de creştere ale Concernului StarNet, dezvoltarea industriei IT, proiecte sociale, Academy+ Moldova, Digital Park şi alte visuri, care au devenit realitate. Am împărtăşit cu drag experienţa acumulată şi am încurajat tinerii să persevereze, să lanseze afaceri, să se implice activ şi să asigure prosperitate şi bunăstare Republicii Moldova”, a mai menţionat Alexandru Machedon după desfăşurarea evenimentului.