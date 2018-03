Cezara Todica, tânăra care şi-a pierdut familia într-un accident, are nevoie de ajutor

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 16.03.2018 21:21

Viaţa a pus-o la grele încercări. Tânăra de 24 de ani care şi-a pierdut familia în accidentul produs în ianuarie în apropierea satului Todireşti, raionul Anenii Noi, are nevoie de ajutor.



De două luni stă ţintuită pe patul de spital, iar singura ei dorinţă este să meargă la mormintele soţului şi copilului. A suferit mai multe intervenţii chirurgicale, iar acum are nevoie de bani pentru o lungă perioadă de recuperare.



Din ziua tragediei, Cezara Todica a fost nevoită să ia totul de la capăt. Abia recent a aflat că soţul şi fiica de doar un an şi jumătate nu mai sunt în viaţă.



În curând va fi externată, dar pentru a merge la mormintele soţului şi fiicei sale are nevoie de ajutor.



Mama Cezarei, care a stat zi şi noapte la căpătâiul fiicei sale, spune că nu are posibilitate să o ajute să se ridice din pat cu salariul de 700 de lei pe care îl primeşte. Iar cu cei 12 copii pe care îi are nu a reuşit să pună bani deoparte.



Amintim că accidentul din dimineaţa zilei de 15 ianuarie a avut loc după ce şoferul unui automobil marca Audi, care avea viteză excesivă, a pierdut controlul volanului, a ieşit pe contrasens şi a lovit frontal o Dacie, în care se afla şi Cezara Todica, soţul ei şi copilul lor.



Cinci oameni au murit pe loc, iar Cezara şi încă o tânără au fost rănite grav. Psihologul Tatiana Mânăscurtă s-a oferit să o consulte pe Cezara.



Oamenii care sunt dispuşi să o ajute pe tânără pot face donaţii în contul afişat pe ecran.



BIC: MOLDMD2X317

IBAN: MD26ML000002259A17169741

MDL

IDNP: 2000034072774

Sirbu Nelea



Pentru mai multe informaţii, o puteţi suna pe mama Cezarei, Nelea Sârbu, la numărul de telefon 06 9510573.