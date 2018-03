Vremea se schimbă începând cu duminică. Un ciclon sudic aduce precipitaţii mixte sub formă de lapoviţă şi ninsoare, anunţă meteorologii.Temperaturile vor scădea ziua sub zero grade, iar noaptea - până la minus 10 grade. Pentru duminică, meteorologii vor emite cod galben de intensificări ale vântului în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă.Vremea se va încălzi începând cu sâmbătă, 24 martie.