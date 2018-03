Sportivul Dan Olaru, semnal de alarmă: „Unicul teren destinat sportului Tir cu arcul, vândut; Nu ne-a fost oferită o alternativă”

FOTO

Unicul teren destinat sportului „Tir cu arcul” a fost vândut, iar sportivii nu au unde practica acest tip de sport. Un semnal de alarmă vine de la sportivul Dan Olaru, care spune că tinerii nu au o altă alterativă.„Suntem în situaţia în care sportul Tir cu Arcul din Republica Moldova este distrus de însuşi Clubul Sportiv Central Dinamo, sub auspiciile căruia se află. Unicul teren pentru Tir cu arcul a fost vândut, fără a oferi sportivilor o alternativă de spaţiu pentru antrenament. Peste o lună trebuie să ieşim pe teren pentru a începe pregătirile pentru calificările la Jocurile Olimpice Europene şi pentru Jocurile Olimpice de tineret”, a scris sportivul pe pagina sa de Facebook.„Noi nu avem unde ne antrena! Este un strigăt de disperare din partea tuturor care au dezvoltat şi au investit în acest sport de-a lungul anilor. Pentru interese meschine şi dubioase, prin scheme corupte, se distruge fără ezitare tot ce a fost edificat decenii. Aşa susţine, mai curând distruge, Republica Moldova sportul de performanţă”, mai spune Dan Olaru.Mai mult, din imagini publicate de Dan Olaru putem vedea că în zonă au fost întreprinse lucrări de defrişare a copacilor.În context, liderul Platformei DA, Andrei Năstase, face apel către toată presa, pentru a investiga cazul sesizat de Dan Olaru, adăugând că De va întreprinde toate demersurile ca eventualul arbitrariu să fie curmat şi sancţionat.„Dan Olaru e tânărul care ne-a făcut mândri la Jocurile Olimpice de la Londra (2012). Şi acum ţin minte cât de bucuros eram în faţa televizorului, văzându-l cu tricolorul la mână. Avea doar 15 ani la acea vreme. Astăzi trage un semnal de alarmă cu privire la abuzurile la care este supus sportul lui de suflet, Tirul cu Arcul, dar şi locuitorii Chişinăului, privaţi în mod arbitrar de încă un spaţiu verde, după atâtea altele, de către autorităţile locale şi centrale concrescute mafiotic. Într-un stat cu instituţii aservite politic şi oligarhic rămâne doar o destinaţie în care să-ţi îndrepţi demersurile, presă liberă. Iată de ce Chişinăul are nevoie de spaţii verzi, de parcuri şi terenuri de sport. Altfel, vom ajunge să nu mai aibă cine locui in casele construite pe terenuri atribuite fraudulos. Până în prezent peste 300 de ha şi peste 5-6 miliarde de lei neîncasaţi în bugetul municipal. Dezmăţul din domeniul funciar trebuie oprit. Şi-l vom opri”, spune liderul DA.